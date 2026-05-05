La salvación más ‘barata’ de la última década en la Hypermotion

El Cádiz marca la barrera de la permanencia tras la jornada 38 de la Hypermotion CÁDIZ CF

La presente temporada en LaLiga Hypermotion se ha caracterizado por los pocos puntos que han conseguido arañar los cuatro últimos clasificados, que perderían la categoría a final de ejercicio.

A falta de cuatro jornadas para la conclusión del torneo regular, ahora mismo el Cádiz —próximo rival del Deportivo— figura como el club que marca la barrera de la permanencia, con 39 puntos después de la disputa de 38 jornadas.

Yeremay y Lucas Pérez se ven las caras 16 meses después del cambio de guardia en el Deportivo Más información

El conjunto andaluz no debe despistarse para no verse en complicaciones, puesto que apenas goza de tres puntos de colchón respecto al abismo. En efecto, tanto el Mirandés como el Huesca —ambos en la zona roja— poseen 36 unidades, tres menos que el equipo gaditano, mientras que el Zaragoza tiene 35 y el colista, la Cultural Leonesa, 33.

Con solo doce puntos en litigio y una inercia negativa que augura que los cuatro implicados en las arenas movedizas no sumarán ni mucho menos un pleno, todo apunta a que la permanencia será más barata que nunca en la división de plata.

A lo largo de la última década, la salvación ha estado mucho más discutida, con una puntuación netamente superior a cargo de los equipos que ocuparon la decimoctava posición en la tabla clasificatoria —la que marca la permanencia—.

La permanencia en Segunda en la última década DXT

No en vano, el Málaga del ejercicio 2021-22 ha sido el club que menor número de puntos ha precisado para continuar un año más en el fútbol profesional; en efecto, los de Martiricos necesitaron 45 unidades en una campaña en la que se vieron abocados al precipicio el Amorebieta, el Alcorcón, el Andorra y el Villarreal B. Por contra, la pasada campaña la marca para eludir el descenso se elevó hasta los 51 puntos que tuvo que certificar el Zaragoza después de las 42 fechas del campeonato de Liga.

El pasado curso, los cuatro conjuntos que no aguantaron la competitividad de la Hypermotion fueron el Eldense, el Tenerife, el Racing de Ferrol y el Cartagena, que se vieron relegados a Primera RFEF.

Descenso deportivista

El nefasto desempeño del Dépor en el curso 2019-20 le llevó también a un infausto descenso apartado del fútbol profesional después de haber sumado apenas 51 puntos en 42 partidos. Idéntica puntuación que la materializada por una escuadra como la Ponferradina que, paradójicamente, sí logró quedarse en Segunda debido al mejor golaveraje en relación a los herculinos, que fueron acompañados a la categoría de bronce por el Numancia, el Extremadura y el Racing de Santander.

Las temporadas 2022-23 y 2016-17 presentaron como denominador común la elevada puntuación necesaria para que diferentes clubes salvasen el pellejo, con 50 puntos en ambos casos.

El Villarreal B y el Alcorcón, respectivamente, fueron los dos clubes que no se vieron involucrados en la pérdida de categoría in extremis, al poner colofón a la fase regular liguera en decimoctavo lugar. Unas cifras a las que tampoco se llegará en la presente edición de Liga.

Un rival en el alambre

El adversario deportivista de este próximo viernes (Nuevo Mirandilla, 20.30 horas) se encuentra en plena caída libre en la segunda vuelta liguera.

Un bagaje pésimo de solo 5 puntos conseguidos de un total de 51 ha hundido a una escuadra que ya ha tenido tres entrenadores este año, curiosamente todos con pasado blanquiazul: Gaizka Garitano; Sergio González e Imanol Idiakez, este último al frente del timón desde la pasada jornada 37ª.

El Nuevo Mirandilla será una caldera ante el Deportivo Más información

El calendario no se muestra ni mucho menos benévolo para una formación a la que le restan tres enfrentamientos directos ante rivales que luchan por el ascenso directo o la promoción (Deportivo, Castellón y Racing de Santander). Quizá el choque más asequible sobre el papel de los cuatro restantes para los gaditanos será el correspondiente a la jornada 41ª, como local ante el Leganés.