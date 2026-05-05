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Rivales

La afición del Cádiz se conjura ante el Deportivo

El colectivo Brigadas Amarillas hace un llamamiento para que los seguidores amarillos redoblen su respaldo al equipo

Esther Durán
05/05/2026 18:37
Fotografía de un sector de la afición del Nuevo Mirandilla
Fotografía de un sector de la afición del Nuevo Mirandilla
CADIZ CF
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La afición del Cádiz se conjura ante lo mucho que habrá en juego para su conjunto el próximo viernes (20.30 horas) ante el Deportivo.

A pesar de que las aguas bajan revueltas por el club del Nuevo Mirandilla, su grada más joven hace un llamamiento a redoblar el apoyo al equipo en la jornada 39ª de Liga con el objetivo de sellar cuanto antes la permanencia en LaLiga Hypermotion.

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El joven colectivo Brigadas Amarillas emitió este martes un comunicado en el que solicitó el respaldo máximo al club amarillo, obviando la mala gestión del actual mandatario Manuel Vizcaíno.

"Desde nuestro colectivo conminamos al resto de aficionados y aficionadas, incluyendo simpatizantes que alguna vez se unieron a nuestra historia, a desplegar todas las ganas y la ilusión que sean posibles para salir de la encrucijada a la que nos ha llevado la negligencia del actual Consejo", subrayaban los ultras cadistas.

"No por esperado y presentido el fracaso nos debe llevar a dejar de luchar por lo que llevamos toda la vida defendiendo", agrega la publicación en redes de Brigadas Amarillas, que pondrá todo su empeño en "adoptar una actitud protagonista" en los cuatro últimos duelos del Cádiz del presente curso.

"Tenemos la completa certeza de que la permanencia solo se logrará con el apoyo inquebrantable e insustituible de la masa social cadista", sostiene el citado grupo de animación.

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La directiva del Cádiz ha lanzado una campaña de entradas a precio reducido (10 euros) para acompañantes de socios, con el objetivo de crear el mejor ambiente posible en el envite del próximo viernes en el Nuevo Mirandilla ante el Deportivo. 

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