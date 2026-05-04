El Nuevo Mirandilla será una caldera ante el Deportivo

El estadio Nuevo Mirandilla presentará una gran entrada ante el Deportivo CÁDIZ CF

A falta de solo cuatro jornadas para el desenlace de la Liga Hypermotion, hay mucho en juego para la gran parte de los 22 equipos integrantes de esta categoría.

Una segunda vuelta desastrosa ha convertido el curso del Cádiz en una auténtica pesadilla; en efecto, los amarillos se encuentran en el alambre, en la decimoctava posición (la que marca la permanencia) con apenas tres puntos de margen sobre la zona de descenso.

La escuadra dirigida por Imanol Idiakez no puede permitirse más despistes para no complicarse su participación la próxima temporada en la Segunda División, por lo que el encuentro del próximo viernes 8 a las 20.30 horas ante el Deportivo adquiere tintes de final.

Idiakez pierde a uno de los puntales del Cádiz para el resto del curso antes de recibir al Deportivo Más información

La directiva que encabeza Manuel Vizcaíno ha puesto en marcha una campaña para intentar generar un clima favorable en el estadio Nuevo Mirandilla, que posee un aforo de 17.200 espectadores.

El club andaluz ha lanzado una promoción de entradas de acompañante de socios a precio reducido; así, por apenas 10 euros, cada abonado podrá adquirir una localidad para que la presión sea máxima frente al Deportivo, conjunto que aspira al ascenso directo.

Cabe recordar que la racha de resultados como local de la formación cadista no puede ser peor a estas alturas de campaña, con ocho encuentros perdidos de manera consecutiva ante la afición gaditana.

Desde el pasado 9 de enero, el Cádiz desconoce el significado de una victoria en casa; en esa fecha, el equipo entonces dirigido por Gaizka Garitano tumbaba al Sporting de Gijón por un resultado de 3-2.

Desde entonces, el próximo rival deportivista ha entrado en un profundo episodio de depresión, con ocho tropiezos consecutivos frente a Granada (1-2), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Zaragoza (0-1), Málaga (0-3), Córdoba (1-3), Andorra (0-1) y Las Palmas (1-2).

Tras haber empatado 2-2 en su visita al colista, la Cultural Leonesa, el pasado fin de semana, el colectivo en el que milita un exdeportivista como Lucas Pérez ansía congraciarse con su hinchada sumando de tres.

Para el público en general el precio de las localidades en el Nuevo Mirandilla para presenciar el duelo ante el Deportivo asciende a los 80 euros de la Tribuna Alta, mientras que la Tribuna Baja costará 95. Preferencia Baja tendrá un coste de 60 euros y Preferencia Alta, de 50.

Los seguidores deportivistas dispondrán de un total de 380 entradas para animar al cuadro de Antonio Hidalgo en la grada visitante; dichos tickets tendrán un precio de 20 euros.

El Dépor abrió una pre-reserva de billetes para sus abonados, mientras que la Federación de Peñas gestionará por convenio el 40% de las butacas.