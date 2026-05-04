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Rivales

El Almería cumple ante el Mirandés (4-2) y deja al Dépor a dos puntos del ascenso directo

Dos autogoles y un penalti inexistente favorecen al Almería, que gana al equipo burgalés (4-2) y relega al Dépor a la tercera plaza

Jorge Lema
Jorge Lema
04/05/2026 22:30
El Almería celebra uno de sus goles contra el Mirandés
El Almería celebra uno de sus goles contra el Mirandés
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La jornada 38 de LaLiga Hypermotion bajó el telón este lunes sin sorpresa después de que el Almería se impusiese al Mirandés (4-2) en un duelo que respondió a la naturaleza de la categoría de plata. No habían pasado 20 minutos y el marcador ya reflejaba cuatro tantos, dos por parte de cada equipo.

Baptistao abrió la lata cuando el crono apenas contaba 40 segundos en un ataque rápido que el delantero definició con clase dentro del área. De una orilla a otra, Medrano sorprendió en la siguiente jugada sorprendiendo a Andrés Fernández con lo que parecía un centro, pero acabó en la red. Juan Gutiérrez dio ventaja de nuevo a los locales al marcar en propia puerta, pero El Jebari volvió a neutralizar el marcador después de una buena jugada del canterano deportivista Hugo Novoa.

El encuentro bajó revoluciones hasta la segunda parte, donde las urgencias de unos y otros volvieron a propiciar otro correcalles sin que el balón parase un segundo en el centro del campo. A la hora de partido, el premio gordo se lo llevó el Almería, de nuevo con un golpe de desgracia para el cuadro jabato. Miguel de la Fuente se plantó en el área rival y buscó con el exterior a Arribas, aunque se encontró con Medrano, que como en el primer tiempo hiciera su capitán, también marcó en su portería. Ya en el 90, Morcillo puso el cuarto con uno de esos penaltis que nadie entiende, después de que Juanpa desviara la pelota en el mano a mano con el atacante local. Ni el colegiado ni el VAR consideraron oportuno corregir la decisión.

Dos por encima del Dépor

Con esta victoria, el Almería recupera la segunda plaza que el Deportivo le arrebatara el pasado viernes, sumando dos puntos más que el conjunto blanquiazul. En la próxima jornada, mientras Antonio Hidalgo y los suyos viajan a Cádiz, el conjunto rojiblanco tiene también una salida complicada, ya que rendirán visita al Burgos en El Plantío.

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