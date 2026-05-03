Oltra, muy crítico con el arbitraje ante el Racing: "Hay penalti a Portillo y la expulsión no hay por donde cogerla"

Oltra, cabizbajo en El Sardinero LALIGA

José Luis Oltra, entrenador del Huesca, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado Germán Cid tras la derrota padecida ante el Racing de Santander (4-2) en El Sardinero.

En opinión del técnico exdeportivista, hubo dos acciones en las que el colegiado castellano-leonés condicionó el encuentro, una pena máxima no señalada a favor del cuadro oscense y una tarjeta roja más que discutida para su futbolista Jesús Álvarez.

"Ha habido errores individuales. En una segunda acción a balón parado, precedida de un córner que no lo es, el árbitro había señalado saque de meta, pero el línea señala saque de esquina. Hay un error de marca muy grosero. Es una acción donde solo tienes que estar responsabilizado de tu marca. En el segundo nos pillan la espalda con mucha facilidad. En el último gol, más allá de la fortuna, con uno menos e intentando volcarte para intentar puntuar contra un equipo como el Racing en su casa, que te puede pillar y puede pasar. De los árbitros, hice la promesa de que no iba a hablar, pero tengo la sensación de que ser educado, correcto y empático no te da. Muchas veces te perjudica. Ellos vienen de una protesta y esta semana hay un arbitraje diferente. Tengo mucho cariño al Racing y no lo digo ni por el club ni por José. Para mí es penalti claro a Portillo y es una expulsión que no hay por donde cogerla", destacó Oltra en su comparecencia ante los medios.

"Son muchos errores para el mismo lado: la amarilla, el córner que te propicia el gol. Todo te va mermando. Es mi opinión, desde el respeto. Muchos días me muerdo la lengua, hoy me la muerdo pero un poquito menos, porque me cansa ver determinadas situaciones. No lo puedo entender. Cuando quiere interviene el VAR y cuando quiere no. Ellos no han hecho cuatro goles, no lo hemos contrarrestado; a corregir y a pensar en el siguiente duelo", agregó.

En relación a la delicada situación en la que se queda su escuadra de cara a poder luchar por la permanencia, el míster valenciano precisó que "el resultado es muy malo. Hemos hecho una buena primera parte donde hemos minimizado al Racing. En la segunda, que no es la primera vez que nos pasa, hemos salido con algún error. Luego, factores externos no nos han permitido hacer nada más en el partido".