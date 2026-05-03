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Rivales

El Racing de Santander remonta al Huesca y gana otra vez contra 10 (4-2)

Jesús Álvarez se fue a la calle por roja directa con el marcador 3-2 a falta de un cuarto de hora para el final

Esther Durán
03/05/2026 16:17
Los jugadores del Huesca alucinan con la roja a Jesús Álvarez ante el Racing
Los jugadores del Huesca alucinan con la roja a Jesús Álvarez ante el Racing
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El Racing de Santander continúa con su marcha inevitable hacia Primera División después de vencer al Huesca (4-2) con un patrón muy similar al de tantas ocasiones esta temporada: remontada y expulsión de un rival. El conjunto cántabro suma tres importantes puntos que le permitirán continuar una jornada más como líder y mantener los cuatro puntos de ventaja con el Dépor a la espera de lo que haga el Almería.

No lo tuvo fácil el conjunto de José Alberto, que empezó perdiendo bien temprano gracias a un tanto de Óscar Sielva. Antes del descanso Sergi Enrich hizo el segundo, pero en posición claramente adelantada. Todo cambió tras la reanudación, con un equipo cántabro que salió en tromba a por la remontada. Lo había conseguido antes de los 10 minutos gracias a los tantos de Villalibre y Mantilla. A los 20 ya ganaba por 3-1.

La roja habitual

No había dicho su última palabra el Huesca, que recortó distancias de nuevo gracias a Sielva al transformar un penalti. Pero solo tres minutos después, llegó la acción que decidiría el choque. Con el conjunto altoaragonés apretando, Cid Camacho decidió expulsar a Jesús Álvarez con una roja directa que provocó la indignación entre los jugadores azulgrana y la incredulidad en los comentaristas de la retransmisión, que se pasaron diez minutos dándole vueltas al color de la cartulina y, especialmente, a por qué no había entrado el VAR para corregirla.

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El Huesca siguió apretando, pero ya en el tiempo añadido Jaime Mata aprovechó un rechace para hacer el cuarto tanto que cerraba el luminoso.

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