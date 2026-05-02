El Castellón pierde ante el Córdoba (1-2) y se queda a cuatro puntos del Deportivo

Fuentes, del Córdoba, es felicitado por sus compañeros tras un gol en Castalia LALIGA

El Castellón perdió contra el Córdoba en Castalia (1-2) y se queda con 64 puntos en la clasificación, cuarto en la tabla y a cuatro de distancia del Deportivo, que ahora mismo ostenta la segunda plaza con 68.

El Córdoba, por su parte, asciende al noveno peldaño en la clasificación, con 57 unidades.

Después de una primera parte que concluyó sin tantos, el delantero visitante Fuentes resultó decisivo al anotar las dos dianas andaluzas, ambas en sendas contras en los minutos 52 y 64.

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Pese al notable caudal de juego y ocasiones de los 'orelluts', el Castellón apenas pudo recortar distancias en el minuto 82 por medio de Álvaro García.

El Deportivo podría concluir la jornada 38ª en la Liga Hypermotion en puestos de descenso en caso de que el Almería no venza este lunes en casa al Mirandés.