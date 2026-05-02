Apedreado el autobús del Zaragoza tras su último revés

Los jugadores del Zaragoza lamentan el tanto recibido el pasado viernes ante el Granada (0-1) LALIGA

La afición del Zaragoza no acaba de digerir la situación crítica de su equipo, al borde del abismo de la Primera RFEF en una campaña paupérrima de los suyos.

El pasado viernes, en el que era quizá el último tren para aferrarse a la permanencia, la escuadra de David Navarro caía 0-1 en el tiempo añadido ante el Granada.

Un nuevo tropiezo que exasperó los ánimos de los más radicales; en concreto, fueron unos 200 hinchas los que aguardaron a la salida del autocar del equipo para increpar a la plantilla e incluso arrojar piedras. Producto de este ataque, dos lunas del autobús del cuadro maño fueron destrozadas, si bien no se registraron daños personales.

Los futbolistas blanquillos fueron despedidos con cánticos ofensivos como “mercenarios” o “esta camiseta no la merecéis”.

Con anterioridad, durante la disputa del choque contra los nazaríes el palco de autoridades del Ibercaja Estadio fue objeto de numerosas críticas e incluso dos intentos de asalto que debieron ser abortados por los encargados de la seguridad en el reciento zaragozano.

A pesar de la crisis asfixiante del Zaragoza, su entrenador David Navarro quiso lanzar un mensaje de esperanza hasta que las opciones de salvación sean reales.

“La única manera de creer es ganando en Valladolid. ¿Nos rendimos y nos damos por descendidos? Ni de coña”, sentenció.