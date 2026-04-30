Tres sancionados... y cinco lesionados: el Leganés llega en cuadro a Riazor

Ignasi Miquel, a la derecha, y Cissé lamentan la derrota del Leganés en el tiempo de descuento en Almería (2-1) CD LEGANÉS

El Leganés afronta su visita a Riazor este viernes a las 18:30 horas en una situación delicada y muy condicionada por las bajas. En pleno tramo decisivo de la temporada, el conjunto pepinero viajará a A Coruña con un número de jugadores fuera de combate que podrían alcanzar las nueve ausencias entre sanciones y problemas físicos.

En el apartado disciplinario, Marvel, Cissé y Guirao no estarán disponibles por acumulación de tarjetas. A ellos se suman Enric, Melero, Jorge, Leiva y Peña por lesión, lo que deja muy tocada la convocatoria del cuadro madrileño, especialmente en la parcela defensiva. Además, la situación de Pulido continúa marcada por la prudencia. El defensor, que fue uno de los fichajes más ilusionantes del Leganés el pasado verano, tuvo que frenar en seco al romperse el ligamento cruzado durante la pretemporada en México, cuando apenas comenzaba a integrarse en la dinámica de su nuevo equipo.

Tras muchos meses de recuperación, Pulido ha dado pasos importantes en las últimas semanas hasta el punto de entrar en las tres últimas listas de Igor Oca y ya se encuentra en la recta final de su puesta a punto. Sin embargo, todavía no ha debutado esta temporada y en el cuerpo técnico prefieren ir con cautela. “Al ser una posición complicada en cuanto a los cambios, esperemos que pronto pueda tener minutos si tenemos situación de necesidad”, explicó el técnico vasco en la rueda de prensa previa al encuentro. Esto quiere decir, que su protagonismo en el estadio coruñés dependerá de cómo se vaya desarrollando el encuentro.

Cinco bajas por lesión

Por otro lado, Oca confirmó el complicado escenario con el que llega su equipo. “Melero está mucho mejor, pero hemos decidido que no forme parte de la expedición a A Coruña. Enric y Leiva están en condiciones similares. No podemos decir que tienen una lesión aguda, pero hemos optado por que descansen porque tienen molestias que impiden estar en plena funcionalidad. Y también Jorge y Peña”, explicó.

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“Van a ser ocho o nueve bajas, pero ha sido una constante desde que estoy yo. Iremos ajustando en medida de los jugadores que dispongamos. Estamos plenamente convencidos de que lo que vamos a alinear responderá al plan de partido”, afirmó con naturalidad el técnico, recordando que no es algo nuevo durante su etapa en Butarque. Sobre otro nombre propio, Oca fue claro. Rubén Peña queda descartado para Riazor: “El tema de Peña vamos a esperar. Ojalá complete la semana que viene como toca y pueda ser de la partida en casa, pero para este no”.

Pese a las dificultades, el Leganés no renuncia a competir en un escenario exigente y ante un rival que se encuentra en plena lucha por el ascenso a Primera División. “Los jugadores están en plenas condiciones y con la idea de ganar ese partido y medio que nos hace falta”, explicó haciendo referencia a la distancia que les separa de la salvación matemática.

Por último, también valoró el ambiente que se espera en Riazor: “Nos enfrentamos a una situación en Málaga, con menos puntos de distancia todavía. Creo que vivimos La Rosaleda más llena de toda la historia y conseguimos sostener un partido interesante. El equipo se comporta bien en este tipo de situaciones”.