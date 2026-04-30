Idiakez pierde a uno de los puntales del Cádiz para el resto del curso antes de recibir al Deportivo

Iza Carcelén en el momento de su lesión en el Cádiz-Las Palmas CÁDIZ CF

No tenía buena pinta en el momento y las pruebas médicas han terminado por confirmarlo. Iza Carcelén puso en juego su físico, literalmente, el pasado lunes para evitar la derrota del Cádiz ante la UD Las Palmas. El lateral salvó prácticamente sobre la línea lo que iba a ser el segundo tanto canario (posteriormente llegaría en el segundo tiempo) al adelantarse a Manu Fuster, pero la factura fue muy alta. El club andaluz ha anunciado este jueves que Iza sufre una rotura parcial del ligamento de su rodilla izquierda, por lo que dice adiós a la temporada.

Esta situación llega a una semana de que el Deportivo visite al Nuevo Mirandilla, donde se encontrará a un rival que no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes. Con 29 encuentros, 27 de ellos como titular, el futbolista del Puerto de Santa María supera los 2.000 minutos, estando en el top 5 de jugadores de campo del Cádiz con más participación.

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De esta forma, Idiakez tendrá que ponerse a buscar relevo para el carril diestro ya no solo para esa visita de su exequipo, sino también para el vital encuentro de este fin de semana ante la Cultural Leonesa. El técnico vasco se estrenó con derrota en casa y busca junto a Lucas Pérez evitar el descenso del cuadro andaluz a Primera RFEF.