El próximo rival del Dépor, negado lejos de Butarque

Duk, atacante caboverdiano del Leganés CD LEGANÉS

Desde el pasado 4 de enero, en el Carlos Belmonte de Albacete, el próximo rival deportivista, el Leganés, desconoce el significado del triunfo a domicilio en la Liga Hypermotion.

Un acicate más para que el conjunto coruñés, lejos del exceso de confianza, pueda sumar de tres en tres este próximo viernes en Riazor, en su intento por recuperar un puesto de ascenso directo a Primera División.

La escuadra ahora dirigida por Igor Oca languidece cuando su desempeño no tiene lugar en el estadio de Butarque; en efecto, fuera de casa tan solo ha logrado certificar 19 puntos de los 57 que ha disputado. Exactamente un tercio del máximo posible.

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Con un balance global de visitante de cuatro triunfos, siete empates y ocho derrotas, el ‘Lega’ no sobresale ni mucho menos por su fiabilidad a domicilio.

Desde su última victoria lejos de Butarque, sellada con un contundente 1-3 ante el Albacete —con tantos a cargo de Millán, Roberto López y Melero— en la jornada 20ª, el conjunto blanquiazul ha encadenado ocho compromisos sin sumar de tres en tres, saldados con dos igualadas y seis derrotas. Unos resultados que han lastrado el rendimiento de una formación que no se plantea un objetivo más ambicioso que la mera permanencia.

La racha negativa actual del Leganés como visitante comenzó en el estadio de Castalia, en donde este recién descendido hincó la rodilla (2-0) tras padecer dos dianas de Mabil y Suero (de penalti). Dos fines de semana después, el siempre arduo feudo de El Plantío vio caer al ‘Lega’ por 2-1, en un partido en el que un gol de Óscar Plano neutralizó el inicial del Burgos de David González.

Cuando todo hacía presagiar un empate, Mario desnivelaba la contienda para el lado local en el tiempo añadido. Idéntico marcador en contra cosechó el club madrileño en su siguiente desplazamiento, en este caso a El Arcángel de Córdoba (2-1). Fuentes y Goti pusieron en ventaja a los de Iván Ania, que acabaron por llevarse el gato al agua a pesar de que Óscar Plano recortaba distancias en el minuto 92.

El 1 de marzo, el siempre exigente campo de El Molinón puso a prueba la resiliencia ‘pepinera’, en un envite en el que al menos el Leganés pudo rescatar un punto después de un trabajado 0-0. El mismo resultado que arrancó del complicado feudo de La Rosaleda en Málaga.

Entremedias, otra decepción más, en este caso en el Nuevo José Zorrilla de Valladolid, donde los de Igor Oca sucumbieron por 3-2. Un tanto de oportunista de Latasa en el agregado otorgaba los tres puntos a otra escuadra que esta temporada está sufriendo de lo lindo para aferrarse al fútbol profesional.

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Más recientemente, el próximo contrincante del Deportivo ha visto acentuada la dificultad de sus últimas dos salidas, al UD Almería Stadium y al Gran Canaria, donde no ha sido capaz de puntuar ante dos candidatos al ascenso. En primera instancia, fue el Almería el que doblegó al Leganés (2-1), con goles a cargo de Sergio Arribas y de Nico Melamed, este último en el minuto 91. Posteriormente, la UD Las Palmas también les pasaría por encima (2-0) gracias a los aciertos de Estanis y de Manu Fuster.

Otro batacazo anímico

El pasado fin de semana, la crisis de resultados como visitante se trasladó al estadio de Butarque, en donde el Andorra se hizo con un copioso botín de tres puntos tras un más que elocuente 0-4. El colectivo dirigido por Carles Manso no dio opciones a los madrileños, con goles firmados por Cardona, Alende, Cerdà y Le Normand.

“Es una situación que se aleja mucho de lo que queremos, pero es la realidad. Por otro lado, es el momento de estar fuertes, es así. Queremos emitir esas disculpas, ese perdón, que es obvio, porque volvimos a perder, al final estás jugando en tu campo, en un campo en el que en este año habíamos tenido una derrota, habíamos tenido cinco victorias, habíamos empatado dos veces y te encuentras en esta situación que es complicada cuando encajas cuatro. Por lo tanto, pedimos perdón y a seguir hacia adelante”, subrayaba el míster Igor Oca en sala de prensa.

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Preguntado acerca del estado anímico del grupo de cara al siguiente compromiso en Riazor, Oca aseguró que su intención es la de efectuar un reinicio para poder competir de tú a tú frente a un rival poderoso como el Deportivo. “Hay que limpiar la mente, tenemos que mirar hacia adelante y hay que, en este caso el viernes, tratar de tener el mejor plan para sacar un resultado positivo. Hay que enfrentar esta situación con valentía, no hay que dar excusas, sino trabajar y ser resilientes”, destacó un entrenador que aseguró que no ve en peligro su puesto de trabajo.