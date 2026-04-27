Kirian amarga el estreno de Idiakez en el Cádiz (1-2) y Las Palmas se pone a dos puntos del Deportivo

Kirian Rodríguez celebra su primera diana en el Nuevo Mirandilla LALIGA

Un doblete de Kirian Rodríguez marcó la diferencia en el triunfo de la UD Las Palmas en Cádiz (1-2), en el estreno de Imanol Idiakez en el banquillo local.

Un resultado que les permite a los amarillos auparse hasta la quinta posición de la Liga Hypermotion, con 63 puntos, solo dos por detrás del Deportivo.

El nuevo tropiezo de los gaditanos, con el coruñés Lucas Pérez como titular por primera vez en su segunda etapa en el club, no les deja poner tierra de por medio respecto a los puestos de descenso, que se encuentran a solo dos unidades de distancia.

El encuentro no pudo comenzar de mejor manera para la formación andaluza, que se adelantó en el minuto 5 por medio de Joaquín; sin embargo, dos dianas de Kirian Rodríguez en los minutos 15 y 71 le dieron la vuelta al marcador.

El Cádiz se quedó con diez hombres en el tiempo añadido por la tarjeta roja directa a su defensa Kovacevic.