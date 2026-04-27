El Zaragoza ataca al árbitro, tras la batalla campal en el derbi aragonés

Esteban Andrada vio la tarjeta roja por propinar un empujón a Jorge Pulido LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza manifestó este lunes su “absoluta disconformidad” con la actuación del árbitro Dámaso Arcediano en el derbi del pasado domingo frente al Huesca, sobre todo en lo referido al “criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas”. Un encuentro que finalizó en una auténtica batalla campal, tras el puñetazo que propinó el portero zaragocista, Esteban Andrada, al capitán del oscense, Jorge Pulido.

Agresión y batalla campal en el derbi aragonés de El Alcoraz Más información

“A nuestro juicio, condicionó clara y directamente el resultado”, señaló el Zaragoza en un comunicado.

No obstante, la entidad matizó que este hecho “no es óbice para que el club, de manera inmediata, condenara con rotundidad las imágenes que se dieron en los instantes finales del partido y que manchan la imagen del Real Zaragoza, algo que no se debería haber producido nunca”.

“Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno”, insistió.

Igualmente, el conjunto zaragocista reiteró que esa circunstancia “en ningún caso justifica la agresión” que cometió el meta argentino Esteban Andrada “ni la situación deportiva que atraviesa el club”.

“Es por ello que volvemos a reclamar de cara a la recta final del campeonato que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición”, destacó.

“Más, si cabe, en una fase final de la temporada en la que hay tanto en juego”, subrayó el Real Zaragoza.

La chispa

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 90+8, Andrada fue a protestar al colegiado Dámaso Arcediano Monescillo, cuando se dirigía a consultar al VAR una posible expulsión de su compañero Dani Tasende. El guardameta empujó con fuerza a Pulido y vio la segunda cartulina amarilla. Nada más ser expulsado, el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

Esta acción fue la chispa que encendió la batalla campal en el campo, con todos los jugadores y suplentes enzarzados y peleándose entre ellos, en un final caótico del derbi aragonés y que se saldó con varias tarjetas y tres expulsiones entre los dos equipos. Entre los expulsados, se encontraron también Tasende y el portero local, Dani Jiménez, que saltó encima del tumulto para golpear a un rival.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy”. Con estas palabras intentaba disculparse Andrada, de su brutal agresión a Pulido. Una imagen espeluznante que podría depararle consecuencias drásticas en el tramo final de su trayectoria deportiva a este guardameta argentino de 35 años.

“A lo largo de mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocarla con la mano. Fue una situación límite, me salí del contexto y reaccioné de esa forma. No lo volvería a hacer porque soy una persona pública y un profesional con muchos años de carrera”, agregó un futbolista que incidió en sus disculpas.

“Le quiero pedir perdón a Pulido porque somos colegas. Me desconecté en ese momento y aquí estoy para acatar lo que diga LaLiga. Si quieren que vaya a hablar para dar explicaciones, iré”, explicó.

Previamente, el Zaragoza emitió un comunicado en el que condenaba los incidentes y señalaba que “tomará las medidas disciplinarias pertinentes” con Andrada.

“Somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás”, agregaba.

Con la sanción que espera a Andrada, y sus 35 años de edad, además de no jugar más este curso, parece que su futuro en el Zaragoza y en la liga española está finiquitado.

El resultado del derbi deja al Huesca como el equipo que ocupar la primera de las cuatro plazas de descenso, con 36 puntos, mientras que el Zaragoza ha caído al penúltimo puesto, con 35.

El conjunto maño recibirá el viernes al Granada, mientras que el Huesca visitará al líder el domingo.