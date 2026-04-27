El Fuenlabrada, del sueño de la élite del que le despertó el Dépor, a un paso de caer a Tercera RFEF

El once del Fuenlabrada en su empate del pasado domingo contra el Rayo Majadahonda (0-0) CF Fuenlabrada

Cinco años y ocho meses después de acariciar el playoff de ascenso a Primera División, que finalmente no disputó, debido al triunfo del Deportivo (2-1) en Riazor en aquel partido que Álex Bergantiños tildó de 'paripé', el Fuenlabrada está a un paso de sufrir su tercer descenso y caer a la Tercera RFEF, la quinta categoría nacional.

Aquel 7 de agosto de 2020, el cuadro coruñés ya estaba condenado a la Segunda B, sin opción de defenderse en el campo, después de que 18 días antes, LaLiga decidiera que se disputara la última jornada de Segunda División, a excepción del Dépor-Fuenlabrada, aplazado por un brote de covid en la plantilla madrileña. El cuadro herculino aún tenía posibilidades de salvarse antes de la disputa de la última fecha de la liga regular, previamente anunciada en horario unificado por el bien de todos los equipos implicados. Finalmente, se jugaron los otros diez partidos y, cuando el cuadro coruñés saltó al césped el 7 de agosto de 2020, ya estaba descendido. Eso sí, el Fuenlabrada estaba a un solo punto de jugar el playoff de ascenso a Primera. Le valía el empate, pero el cuadro coruñés, entrenado por Fernando Vázquez, ganó, con un doblete de Claudio Beauvue y remontada incluida en los diez últimos minutos, lo que dejó sin gloria al bloque entrenado por José Ramón Sandoval.

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Aquel mazazo marcó el inicio de una caída sin red hacia el abismo del Fuenlabrada, aún presidido por Jonathan Praena, muy criticado por los aficionados de manera constante a lo largo de la temporada por su "negligente gestión", según han tildado en las diferentes protestas que han convocado.

Tras acariciar la élite en la campaña 2019-20, un curso después cayó a la Primera RFEF. Y tres semanas después de consumarse aquel descenso que dejaba al club azulón fuera del fútbol profesional, Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de LaLiga, dejó de ser el asesor jurídico y secretario del consejo de administración del Fuenlabrada.

En las dos primeras campañas en la tercera categoría, el equipo madrileño eludió caer a la Segunda RFEF por apenas unos puntos. Sin embargo, en el curso 2024-25 no pudo evitar el desastre y se consumó su descenso a la cuarta categoría tras finalizar quinto por la cola del Grupo II de la Segunda RFEF.

La presente temporada ha sido un desastre desde el inicio. Arrancó el curso con Roberto Ortiz en el banquillo, pero el pleno de derrotas en las tres primeras jornadas ya hizo marchar a los azulones a contrapié.

La directiva del Fuenla destituyó al preparador madrileño tras la jornada 24, con el equipo instalado en el puesto 13 del Grupo 5. En la Segunda RFEF descienden los cinco últimos clasificados de cada uno de los cinco grupos, mientras que los cuatro peores decimoterceros se enfrentan en un playout, a una sola eliminatoria, en la que los dos ganadores logran la permanencia y los dos perdedores caen a la quinta división nacional. Pablo Nozal sucedió a Ortiz en el banquillo, pero la mala dinámica no cambió. Nueve triunfos, diez empates y catorce derrotas es el balance del Fuenlabrada, decimocuarto clasificado de su grupo a falta de una sola jornada, con lo que está descendido a la quinta categoría de manera virtual.

Los azulones empataron el pasado domingo en su campo contra el Rayo Majadahonda (0-0) y solo una victoria el próximo fin de semana, en la última jornada, podría darles alguna opción de evitar el desastre. Y ni aun así, ya que el Fuenlabrada tiene 37 puntos, mientras que el Intercity, decimotercero y que jugaría el playout, así como el Real Madrid C y el Navalcarnero, los dos que marcan la permanencia, registran 40 puntos.

Precisamente, el Fuenla cierra el curso en casa del Navalcarnero, al que ganó en la primera vuelta (1-0). La escuadra de Pablo Nozal está obligada a ganar y esperar a los resultados de los otros implicados, ya que el cuádruple empate seguiría manteniéndola como decimocuarta clasificada y, en ese caso, descendería. Si escalara a la decimotercera posición, disputaría el playout, ya que no podría acabar como el mejor decimotercero de Segunda RFEF. En este momento, ese lugar lo ocupan el Langreo, en el Grupo 1, con 43 puntos; la SD Logroñés, en el Grupo 2, con 37; el Castellón, en el Grupo 3, con 39 puntos; y La Unión Atlético, en el Grupo 4, con 42.

Muy mal pinta la cosa para un Fuenla que visitó Riazor el 7 de agosto de 2020 con el sueño de pisar la Primera División por primera vez en su historia y ahora vive una pesadilla que está a punto de devolverle a la quinta categoría, que no pisa desde la temporada 2011-12.