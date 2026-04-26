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Rivales

Sendas salidas para el líder y un Almería que tiene el puesto de ascenso directo del Dépor a tiro

El Racing, líder de LaLiga Hypermotion, juega este domingo en Ceuta, mientras que el cuadro almeriense viaja a Granada

Israel Zautúa
Israel Zautúa
26/04/2026 00:17
El delantero del Almería Adrián Embarba, antes de subir al autobús del Almería ayer, rumbo a Granada, donde su equipo juega esta tarde
El delantero del Almería Adrián Embarba, antes de subir al autobús del Almería ayer sábado, rumbo a Granada, donde su equipo juega esta tarde
UD Almería
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El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, y el Almería, que tiene a tiro la posibilidad de desbancar al Dépor de la segunda plaza y arrebatarle el ascenso directo, visitarán este domingo a sendos equipos instalados en la zona media de la clasificación, el Ceuta y el Granada, respectivamente. 

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El cuadro cántabro, que manda en la tabla con 68 puntos, tratará de acercarse un poco más a la Primera División en su visita al Alfonso Murube (21.00 horas), ante un anfitrión que quiere conseguir matemáticamente la salvación para afrontar con tranquilidad el resto del campeonato. El Ceuta de José Juan Romero aventaja en quince puntos al descenso, cuando quedan 18 en juego.

“Tenemos que ser conscientes de la exigencia y la ambición que tenemos y mantenerlas”, dijo José Alberto, técnico racinguista.

Unas horas antes, a las 16.15, el Almería, que tiene 64 puntos y una desventaja de un solo punto respecto al Deportivo, jugará en el campo de un Granada que intentará acariciar la permanencia. El cuadro nazarí tiene un colchón de diez puntos sobre el descenso.

“El Granada en casa es importante”, alertó Rubi, técnico del equipo almeriense.

Finales por abajo

La jornada dominical traerá sendos duelos determinantes por seguir con vida, ya que los cuatro últimos se enfrentarán entre ellos.

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A las 16.15 horas, el Mirandés, penúltimo con 33 puntos, recibirá al colista, la Cultural Leonesa, con 32. “Es el partido más importante de la temporada”, avisa el coruñés Rubén de la Barrera, entrenador del cuadro leonés.

A las 18.30 arrancará el derbi aragonés entre el Huesca, tercero por la cola, y el Zaragoza, que ocupa la primera de las cuatro plazas de descenso.

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