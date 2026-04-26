El Almería golea en Granada y le quita el ascenso directo al Dépor

Sergio Arribas celebra uno de los tres goles que le marcó al Granada en el 2-4 UD Almería

El empate del Deportivo en Burgos (1-1) del sábado ha pasado factura al conjunto coruñés, que pierde su plaza de ascenso directo en favor del Almería, después de que el equipo que entrena Rubi goleara este domingo en Granada (2-4).

El conjunto herculino y el cuadro andaluz afrontaban la jornada 37 empatados a 64 puntos, con el bloque de Antonio Hidalgo instalado en la segunda plaza, gracias a su mejor golaveraje particular, y los rojiblancos en la tercera posición, la primera del playoff. Sin embargo, el error arbitral, a instancias del VAR, que supuso el penalti con el que el Burgos rescató un empate frente al cuadro herculino, privó al Dépor de sumar dos puntos más en El Plantío.

De esta forma, los blanquiazules superaron la jornada con 65 puntos en su casillero. Esta circunstancia dejaba al Almería con la posibilidad de arrebatarle el segundo puesto a la escuadra blanquiazul y no la desaprovechó, puesto que se impuso en el derbi andaluz en el Nuevo Los Cármenes para auparse al ascenso directo con 67 puntos.

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Fue el Granada quien golpeó primero en el estadio nazarí. Pedro Alemañ adelantó al conjunto de Pacheta cuando apenas se cumplía un cuarto de hora. Sin embargo, el 1-0 fue un espejismo, ya que el Almería no tardó nada en reaccionar. Sergio Arribas equilibró el derbi andaluz en el minuto 18 con un zarpazo desde la frontal del área y solo cuatro minutos después, de nuevo el futbolista madrileño enganchó una volea, tras un saque de esquina, para establecer el 1-2 que materializaba la remontada.

En el 37, al igual que sucedió en El Plantío con el penalti que supuso el 1-1 para el Burgos frente al Dépor, el VAR fue protagonista. Saúl Ais Reig señaló una pena máxima de Alemañ sobre Rodrigo Ely, tras una larga revisión del videoarbitraje. Un penalti que se encargó de transformar Sergio Arribas para sellar un hat-trick en un partido fundamental para los almerienses.

A los 55 minutos, Petit pudo hacer el 2-3 para el Granada y meter a los nazaríes en el partido de nuevo, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego milimétrico.

La que sí subió al marcador fue la cuarta diana del conjunto de Rubi a los 68 minutos. Tanto de Miguel de la Fuente, que mató el duelo y certificó una victoria que da alas al Almería de cara a la recta final del campeonato, que encara instalado en el segundo puesto y desplaza al Deportivo al tercero.

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El Granada recortó distancias en el minuto 90+8 con el 2-4, pero ya no tuvo tiempo para más.

Tras este resultado, el Racing lidera la Segunda División con 68 puntos, aunque el cuadro cántabro visita al Ceuta este mismo domingo (21.00 horas), mientras que el Almería es segundo con 67 puntos. El playoff lo ocuparían el Dépor, tercero con 65 puntos, el Castellón, cuarto con 64, y el Burgos y el Eibar, que tienen 61 puntos. Málaga y Las Palmas son séptimo y octavo con 60 puntos, pero el cuadro canario cierra la jornada este lunes en Cádiz (20.30), con lo que tiene en su mano meterse en puestos de playoff.