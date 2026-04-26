Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

Agresión y batalla campal en el derbi aragonés de El Alcoraz

Andrada, portero del Zaragoza, propinó un puñetazo a Pulido, capitán del Huesca, y el árbitro mostró otras dos cartulinas rojas

Lois Novo
Lois Novo
26/04/2026 21:42
Momento de la agresión de Andrada a Pulido
Momento de la agresión de Andrada a Pulido
IMÁGENES DE LALIGA HYPERMOTION TV/MOVISTAR+
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Corría el minuto 90+8 y el marcador señalaba 1-0. Andrada fue a protestar al colegiado Dámaso Arcediano Monescillo cuando se dirigía a consultar al VAR una posible expulsión de su compañero Dani Tasende. El guardameta empujó con fuerza a Pulido y vio la segunda cartulina amarilla. Nada más ser expulsado, el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

Los componentes de los banquillos de ambos equipos saltaron al terreno de juego para mezclarse con los jugadores que participaban en el partido. La tangana se llevó por delante también al portero local, Dani Jiménez, que saltó encima del tumulto para golpear a un jugador rival.

Después de varios minutos, el colegiado decidió expulsar tanto a Dani Tasende como a Dani Jiménez, después de haberlo hecho con Andrada. Por todo ello, el encuentro alcanzó los 15 minutos de añadido en su segunda mitad, llegándose a jugar dos minutos más tras las expulsiones, en los que se dio un hecho curioso. Dos centrocampistas, Jordi Martín por el Huesca y Francho Serrano por el Zaragoza, acabaron situándose bajo palos.

Jugadores del Racing festejan su triunfo de la semana pasada en Anoeta ante la Real Sociedad B (1-3)

Adrenalina al máximo a falta de seis jornadas en la Hypermotion

Más información

Con este resultado, el Huesca se acerca un poco más a la zona de permanencia con 36 puntos y supera al Zaragoza, que se queda con 35. La salvación la marca el Cádiz (38), que este lunes cierra la jornada recibiendo en el Nuevo Mirandilla a Las Palmas. La amenaza del descenso a Primera RFEF acecha ambos clubes aragoneses.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Momento de la agresión de Andrada a Pulido

Agresión y batalla campal en el derbi aragonés de El Alcoraz
Lois Novo
Sergio Arribas celebra uno de los tres goles que le marcó al Granada en el 2-4

El Almería le quita el ascenso directo al Dépor, que sigue a cuatro puntos del líder
Israel Zautúa
El delantero del Almería Adrián Embarba, antes de subir al autobús del Almería ayer, rumbo a Granada, donde su equipo juega esta tarde

Sendas salidas para el líder y un Almería que tiene el puesto de ascenso directo del Dépor a tiro
Israel Zautúa
Los futbolistas del Castellón celebran uno de sus tres goles en Málaga (2-3)

El Castellón vence en Málaga y se coloca tercero, a un punto del Dépor y a la espera del Almería
Israel Zautúa