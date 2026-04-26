Agresión y batalla campal en el derbi aragonés de El Alcoraz

Momento de la agresión de Andrada a Pulido IMÁGENES DE LALIGA HYPERMOTION TV/MOVISTAR+

El argentino Esteban Andrada, portero del Zaragoza, dio un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca Jorge Pulido nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion.

Corría el minuto 90+8 y el marcador señalaba 1-0. Andrada fue a protestar al colegiado Dámaso Arcediano Monescillo cuando se dirigía a consultar al VAR una posible expulsión de su compañero Dani Tasende. El guardameta empujó con fuerza a Pulido y vio la segunda cartulina amarilla. Nada más ser expulsado, el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

Los componentes de los banquillos de ambos equipos saltaron al terreno de juego para mezclarse con los jugadores que participaban en el partido. La tangana se llevó por delante también al portero local, Dani Jiménez, que saltó encima del tumulto para golpear a un jugador rival.

Después de varios minutos, el colegiado decidió expulsar tanto a Dani Tasende como a Dani Jiménez, después de haberlo hecho con Andrada. Por todo ello, el encuentro alcanzó los 15 minutos de añadido en su segunda mitad, llegándose a jugar dos minutos más tras las expulsiones, en los que se dio un hecho curioso. Dos centrocampistas, Jordi Martín por el Huesca y Francho Serrano por el Zaragoza, acabaron situándose bajo palos.

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Con este resultado, el Huesca se acerca un poco más a la zona de permanencia con 36 puntos y supera al Zaragoza, que se queda con 35. La salvación la marca el Cádiz (38), que este lunes cierra la jornada recibiendo en el Nuevo Mirandilla a Las Palmas. La amenaza del descenso a Primera RFEF acecha ambos clubes aragoneses.