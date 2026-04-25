El Castellón vence en Málaga y se coloca tercero, a un punto del Dépor y a la espera del Almería

Los futbolistas del Castellón celebran uno de sus tres goles en Málaga (2-3) LaLiga Hypermotion

Álex Calatrava, con un hat-trick, lideró el triunfo fundamental del Castellón en Málaga (2-3), con remontada incluida. Una victoria que permite a los orelluts dormir en el tercer puesto, a un punto del Dépor y empatado con el Almería, a la espera de ver qué hace el domingo el cuadro almeriense en Granada. La Rosaleda albergó un pulso directo por el ascenso, entre dos rivales separados por un solo punto, los orelluts, con 61 y el cuadro malacitano, 60.

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Muy poco duró el 0-0 en el marcador, ya que a los diez minutos, el colegiado señaló un penalti del blanquinegro Barri por mano. Una pena máxima que convirtió Chupe.

El cuadro de Pablo Hernández no se amilanó y equilibró el duelo en el minuto 26 con un remate de Cala, tras una asistencia de Cipenga. Los mismos protagonistas firmaron el segundo tanto castellonense, en el minuto 67. Cipenga como pasador y Calatrava, como goleador.

El futbolista catalán también materializó la tercera diana del conjunto visitante en el 75, pero Chupe recortó distancias en el minuto 84, aunque al Málaga no le dio tiempo a una reacción completa y se cae de puestos de playoff, tras el triunfo del Eibar del viernes en Albacete (0-3). Ahora, el conjunto malacitano ocupa el séptimo puesto.