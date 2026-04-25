Adrenalina al máximo a falta de seis jornadas en la Hypermotion

Jugadores del Racing festejan su triunfo de la semana pasada en Anoeta ante la Real Sociedad B (1-3) REAL RACING CLUB

La recta final de la Liga Hypermotion presume de emociones más fuertes que nunca en sus seis últimas jornadas, las que dictaminarán las dos plazas de ascenso directo, las cuatro siguientes de lucha por llevarse el playoff y las cuatro de descenso a Primera RFEF.

El Deportivo de La Coruña, que rinde visita al siempre complejo feudo de El Plantío, puede beneficiarse de los enfrentamientos directos entre los primeros clasificados, así como también de los desplazamientos complicados del líder, Racing de Santander, y el tercero en la tabla, el UD Almería.

Por la parte baja, clubes históricos como Zaragoza, Cádiz o Valladolid pondrán toda la carne en el asador para apurar sus opciones de permanencia.

Pucelanos y realistas, a encauzar la salvación

Valladolid (17º - 40 puntos) – R. Soc. B (16º - 41 puntos)

Sábado 25, 16.15

El Valladolid aspira a hacerse fuerte en su estadio José Zorrilla para doblegar a un filial vasco que le aventaja en un punto en la clasificación para poder sellar cuanto antes la permanencia en Segunda. Idéntico objetivo que una Real Sociedad B que ha impresionado durante un gran tramo de la competición pero que parece estar llegando con la gasolina justa. No en vano, el pasado fin de semana cayeron 1-3 ante el Racing de Santander.

El Málaga aguarda resarcirse cuanto antes

Málaga (5º - 60 puntos) – Castellón (4º - 61 puntos)

Sábado 25, 21.00

El Málaga, quinto en la clasificación y todavía con el regusto desagradable de su último tropiezo en el descuento frente al Almería en el derbi andaluz (3-2), reta a otro de los claros aspirantes al ascenso como el Castellón. El propio entrenador de la formación visitante, Pablo Hernández, avisó esta semana de la relevancia de este enfrentamiento en La Rosaleda.

“Es un partido muy importante ante un rival directo, pero no va a ser definitivo; debemos afrontarlo como lo que es, un partido importante, un partido que nos puede servir de ejemplo y de espejo en un hipotético playoff”, dijo el técnico.

Último intento por coger el tren de la promoción

Córdoba (11º - 51 puntos) – Sporting (10º - 52 puntos)

Domingo 26, 14.00

La jornada dominical dará inicio con un atractivo encuentro en El Arcángel en donde Córdoba y Sporting se entregarán por acechar la zona de playoff de ascenso. El primer equipo del Real Sporting de Gijón preparó a conciencia un envite en el que contará con cuatro bajas por lesión y una por sanción. A los lesionados Loum, Nacho Martín, Ferrari y Kevin Vázquez, que serán baja segura, se suma en esta ocasión la de Álex Corredera, que tendrá que cumplir partido de sanción al alcanzar su segundo ciclo de amonestaciones.

Los Cármenes presenciará un derbi andaluz desigual

Granada (14º - 45 puntos) – Almería (3º - 64 puntos)

Domingo 26, 16.15

Con la permanencia casi en la mano, el Granada aspira a desbancar al Almería para poder disfrutar de un fin de temporada tranquilo. El cuadro indálico, por su parte, pretende seguir presionando al Deportivo, en su intento por encaramarse a los puestos de ascenso directo. Después del triunfo in extremis del pasado fin de semana ante el Málaga (3-2), la candidatura almeriense ha salido reforzada; con atacantes de la talla de Baptistao, Sergio Arribas, Adri Embarba o Nico Melamed, el equipo dirigido por Rubi pretende continuar creciendo.

El penúltimo recibirá al último en Anduva

Mirandés (21º - 33 puntos) – Cultural (22º - 32 puntos)

Domingo 26, 16.15

Duelo absolutamente dramático en el estadio de Anduva entre dos escuadras que deben sumar de tres en tres para continuar alimentando sus cada vez más remotas opciones de salvación en la Liga Hypermotion. “No hay que eludir la palabra y ser realistas y, sin discusión, hay que ganar al Mirandés para vivir porque es el rival directo y quizá sea la última bala que nos queda, aunque a pesar de la victoria se seguirá dependiendo de lo que hagan otros rivales”, subrayaba esta semana Sergi Maestre, futbolista de la Cultural.

El equipo ‘pepinero’ no quiere seguir sufriendo

Leganés (15º - 42 puntos) – Andorra (13º - 47 puntos)

Domingo 26, 18.30

Un recién descendido como el Leganés, que se ha visto involucrado en la lucha por la supervivencia, espera poder vencer a un Andorra de dulce en esta segunda vuelta para no pasar apuros. En la formación del Principado, el extremo izquierdo Jastin García se perderá los últimos seis partidos de liga por lesión y estará unos tres meses de baja.

Un clásico aragonés a cara de perro en El Alcoraz

Huesca (20º - 33 puntos) – Zaragoza (19º - 35 puntos)

Domingo 26, 18.30

Aunque ambos poseen muchos boletos para abandonar el fútbol profesional a fin de curso, tanto Huesca como Zaragoza no se dan por vencidos y se deslomarán para sumar tres puntos con los que soñar en este final liguero. El equipo entrenado por José Luis Oltra viene de perder en inferioridad numérica ante el Eibar en Ipurua (2-1), mientras que el club blanquillo empató (2-2) en el Ibercaja Estadio frente al Ceuta.

El estadio Alfonso Murube será juez del ascenso

Ceuta (12º - 50 puntos) – Racing (1º - 68 puntos)

Domingo 26, 21.00

El Ceuta afronta esta jornada con la posibilidad de tumbar al actual líder en su estadio Alfonso Murube, que será juez del ascenso, habida cuenta de que también le resta recibir a otros dos ‘gallitos’ como Castellón y Málaga. Asentado en la primera plaza, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Racing quiere proseguir su buena racha después de haber vencido 1-3 a la Real Sociedad B en Anoeta.

Imanol Idiakez debuta para frenar la caída libre gaditana

Cádiz (18º - 38 puntos) – Las Palmas (7º - 60 puntos)

Lunes 27, 20.30

En una semana turbulenta, en la que ha sido destituido el exdeportivista Sergio González, otro hombre con pasado en A Coruña como Imanol Idiakez se estrenará en el banquillo gaditano con el objetivo de frenar la caída libre de un club que solo ha sumado tres de los últimos 45 puntos en litigio. Lucas Pérez podría ser titular ante un Las Palmas que llega con moral tras haber ganado al Leganés (2-0).