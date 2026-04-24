Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rivales

José Juan Romero dice que en el fútbol "está entrando gente que no tiene ni idea"

El míster del Ceuta lamenta que este curso ya hayan destituido en la Liga Hypermotion a 17 entrenadores

Efe
24/04/2026 15:14
Juan José Romero, técnico del Ceuta
José Juan Romero, técnico del Ceuta
AD CEUTA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha lamentado que hasta diecisiete entrenadores hayan sido cesados esta temporada en LaLiga Hypermotion, después de la destitución de Sergio González al frente del Cádiz tras haber sido contratado para sustituir a Gaizka Garitano.

En declaraciones a los periodistas, José Juan Romero ha lamentado que hasta seis clubes (Cádiz, Cultural Leonesa, Zaragoza, Mirandés, Valladolid y Huesca) hayan tenido esta temporada más de dos entrenadores.

"Si hablo mucho igual no entreno nunca más y por ello no me quiero extender demasiado pero el problema es que está entrando alrededor del fútbol gente que no tiene ni idea y lo rápido es matar al entrenador y nadie se mira el ombligo", ha lamentado.

El entrenador andaluz ha dicho que las estadísticas "están ahí y los que han aguantado a su entrenador hay que ver donde están: les digo a mis hijos que no se muevan de Sevilla porque yo me puedo mover un mes, un año o un cuarto de hora para no tener que estar con las maletas preparadas", apuntó.

"Está siendo un circo, un desfase en algunos momentos aunque existe de todo, así comemos más. Te lo tienes que tomar así", dijo.

Luis Miguel Ramis durante un partido de esta temporada en El Plantío

Ramis: "El Deportivo es un equipo que merece estar en Primera"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Juan José Romero, técnico del Ceuta

José Juan Romero dice que en el fútbol "está entrando gente que no tiene ni idea"
EFE
Imanol ldiakez, durante su presentación como nuevo técnico del Cádiz

Idiakez: "Yo solo tenía un club después del Deportivo y era el Cádiz"
Israel Zautúa
Sergio, en sala de prensa

Sergio González: "Nos hemos vaciado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible"
EFE
Depor (44) 14064593

Ya es oficial: Imanol Idiakez sustituye a Sergio González en Cádiz y se enfrentará al Deportivo
Xurxo Gómez