José Juan Romero dice que en el fútbol "está entrando gente que no tiene ni idea"

José Juan Romero, técnico del Ceuta AD CEUTA

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha lamentado que hasta diecisiete entrenadores hayan sido cesados esta temporada en LaLiga Hypermotion, después de la destitución de Sergio González al frente del Cádiz tras haber sido contratado para sustituir a Gaizka Garitano.

En declaraciones a los periodistas, José Juan Romero ha lamentado que hasta seis clubes (Cádiz, Cultural Leonesa, Zaragoza, Mirandés, Valladolid y Huesca) hayan tenido esta temporada más de dos entrenadores.

"Si hablo mucho igual no entreno nunca más y por ello no me quiero extender demasiado pero el problema es que está entrando alrededor del fútbol gente que no tiene ni idea y lo rápido es matar al entrenador y nadie se mira el ombligo", ha lamentado.

El entrenador andaluz ha dicho que las estadísticas "están ahí y los que han aguantado a su entrenador hay que ver donde están: les digo a mis hijos que no se muevan de Sevilla porque yo me puedo mover un mes, un año o un cuarto de hora para no tener que estar con las maletas preparadas", apuntó.

"Está siendo un circo, un desfase en algunos momentos aunque existe de todo, así comemos más. Te lo tienes que tomar así", dijo.