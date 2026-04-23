Idiakez: "Al Cádiz no se le puede decir que no"

Imanol ldiakez, durante su presentación como nuevo técnico del Cádiz Cádiz CF

"Ilusión" es el pilar sobre el que se apoyará el exdeportivista Imanol Idiakez en su deseo de reconducir la errática marcha del Cádiz para evitar que el cuadro andaluz caiga a puestos de descenso en las seis jornadas de temporada que restan y compita el próximo curso en Primera RFEF.

La escuadra cadista marca la permanencia ahora mismo con 38 puntos y un colchón de solo tres sobre el Zaragoza, que ocupa la primera de las cuatro plazas de descenso. La dinámica del equipo andaluz es muy preocupante, ya que enlaza seis derrotas consecutivas y ha perdido trece de los últimos quince puntos que ha disputado.

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Idiakez, que ascendió al Dépor de Primera RFEF a Segunda División en la temporada 2023-24, pero fue destituido al curso siguiente, tras la decimosegunda jornada, sucede en el banquillo a otro exblanquiazul, Sergio González, quien, a su vez, tomó las riendas de la plantilla cadista también en sustitución de un extécnico del Deportivo como Gaizka Garitano.

Garitano fue despedido después de la jornada 29, con el Cádiz instalado en la decimosexta posición, con 35 puntos y una renta de cuatro sobre el descenso. Ocho jornadas sin ganar encadenó el cuadro amarillo, con siete derrotas y un empate, lo que llevó a la directiva a destituir al vizcaíno.

A continuación, fue Sergio González quien tomó los mandos de la nave andaluza. El catalán, que ya entrenó al Cádiz entre enero de 2022 y enero de 2024, retornó al Nuevo Mirandilla para intentar hacer reaccionar al equipo. En su primer partido en el banquillo, el conjunto amarillo ganó al Mirandés (0-2). Sin embargo, perdió los siete siguientes compromisos, lo que provocó un nuevo relevo en el banquillo. El miércoles, el club andaluz anunció la destitución de Sergio y la contratación de Imanol Idiakez, quien ha firmado hasta final del campeonato.

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"Vengo con toda la ilusión de devolver al Cádiz a donde merece estar", aseguró el preparador guipuzcoano este jueves, durante su presentación como nuevo técnico del conjunto amarillo.

Para el exblanquiazul es fundamental "recuperar la confianza" de la plantilla, mermada, debido a los malos resultados.

"Tenemos un grupo que juega en el Cádiz por algo. Nadie te regala jugar en el Cádiz", aseguró el vasco.

"Queremos recuperar el mejor nivel de nuestros futbolistas. Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente, la afición del Cádiz es famosa en el mundo y va a demostrarlo a partir del lunes, que vamos a ser doce", afirmó. El cuadro andaluz recibirá esta jornada a Las Palmas, uno de los candidatos al ascenso.

A pesar de la mala dinámica de la escuadra, mostró su confianza en el conjunto, al que calificó de "competente".

"El equipo lo conozco, siempre veo mucho fútbol, desde hace mes y medio he visto muchos partidos de Segunda y casi todos los del Cádiz. Conozco a la plantilla, entiendo que tenemos un equipo competente para conseguir el objetivo", argumentó.

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Sobre la decisión de aceptar sentarse en el banquillo del Nuevo Mirandilla, dijo: "Al Cádiz no se le puede decir que no, no tuve ninguna duda desde que me llamó. El Cádiz es uno de los clubes grandes de España, tiene una situación difícil, pero salvable".

Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, subrayó que "Imanol tiene una dilatada experiencia como entrenador, dentro y fuera de España".

Idiakez se reencontrará con el Deportivo el viernes 8 de mayo (20.30 horas), fecha en la que los blanquiazules visitarán el Nuevo Mirandilla en la jornada 39. Este duelo también permitirá el reencuentro de los coruñeses con Lucas Pérez, que recientemente fichó por el Cádiz.