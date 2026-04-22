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Rivales

Ya es oficial: Imanol Idiakez sustituye a Sergio González en Cádiz y se enfrentará al Deportivo

El técnico vasco regresa al fútbol español un año y medio después y se reencuentra con Lucas Pérez

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
22/04/2026 16:11
Depor (44) 14064593
Imanol Idiakez, con Davo en primer plano | Foto: Quintana
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El Cádiz sustituye a un futbolista ex del Deportivo en su banquillo por un entrenador ex del Deportivo. El club amarillo ha confirmado este miércoles la incorporación de Imanol Idiakez como técnico hasta el final de esta temporada.

De esta manera, Idiakez toma el relevo de un Sergio González que fue contratado para buscar una reacción en un Cádiz que se estaba hundiendo en la tabla con Gaizka Garitano -también exdeportivista-. Sin embargo, el preparador catalán no logró el efecto deseado. Porque después de ganar su primer partido ante el Mirandés (0-2), encadenó seis derrotas consecutivas que han llevado a que la cúpula directiva amarilla, encabezada por Manuel Vizcaíno, decidiese destituirlo junto a Carlos Sánchez y Sergio Dorado segundo entrenador y preparador físico.

El Cádiz está a tres puntos del descenso a falta de seis jornadas y a la 'Tacita de Plata' llega Imanol Idiakez, que regresa al fútbol español un año y medio después de su cese en el Deportivo

Lucas Pérez e Imanol Idiakez en un entrenamiento con el Deportivo

Imanol Idiakez apunta a Cádiz para reencontrarse con Lucas Pérez... y con el Deportivo

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El titular del banquillo en el ascenso del equipo coruñés a Segunda División durante la temporada 2023-24 fue despedido a finales de octubre del 2024, después de un irregular arranque en la categoría de plata que colocó al Dépor en puestos de descenso.

Después de unos meses en paro, el último verano aceptó la propuesta del AEK Larnaca chipriota, club al que ya había entrenado en dos ocasiones anteriores.

A pesar de llegar hasta la última ronda previa, el AEK no logró clasificarse para la Europa League y acabó teniendo que conformarse con jugar la Conference League. En esta tercera competición continental, sin embargo, el equipo de Idiakez firmó una intachable trayectoria que le llevó a clasificarse de manera directa a los octavos de final

Su rival fue el Crystal Palace inglés, pero en dicha eliminatoria ya no estuvo presente el técnico vasco, destituido a principios de marzo. Más irregular fue su trayectoria en liga, un argumento que pesó mucho en su salida del conjunto chipriota.

imanol idiakez, en una imagen como técnico del AEK Larnaca

Sorprendente despido de Idiakez del AEK Larnaca

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Ahora, menos de dos meses después, Idiakez regresa a los banquillos para intentar salvar al Cádiz junto a Lucas Pérez, su capitán en el Deportivo. Precisamente ambos se reencontrarán con su exequipo el viernes 8 de mayo.

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