Imanol Idiakez apunta a Cádiz para reencontrarse con Lucas Pérez... y con el Deportivo

Lucas Pérez e Imanol Idiakez en un entrenamiento con el Deportivo QUINTANA

El fútbol es la mejor máquina de generar narrativas. Y en particular, no hay guiones más completos que los que escribe LaLiga Hypermotion. La categoría de plata guarda historias en cada esquina y está a punto de estrenar una de las más interesantes para la recta final de competición, en un contexto de pelea por el ascenso y que incluye actores de tanta potencia como el Deportivo, el Cádiz, Lucas Pérez... e Imanol Idiakez.

El conjunto andaluz se ha metido en un serio problema. Lo que parecía una temporada complicada, un segundo año tras descender de Primera en el que no podrían pelear por regresar a la máxima categoría, se ha convertido en una pesadilla que muestra como muy real la posibilidad de jugar el próximo curso en Primera... RFEF. El cambio en el banquillo, con el relevo entre exdeportivistas de Sergio González por Garitano, no ha surtido efecto. Tampoco el último electroshock que ha tratado de dar la directiva con la incorporación de otro protagonista con pasado blanquiazul como Lucas Pérez.

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Con solo tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, diferentes medios de Cádiz ya dan por hecho que Sergio González será destituido en las próximas horas. Muchos apuntan a que las probabilidades de que se siente en el banquillo ante Las Palmas este fin de semana son mínimas, mientras que ya empiezan a sonar nombres de sustitutos. Y uno de ellos viene a poner la guinda a este drama: Imanol Idiakez.

El técnico vasco se encuentra sin equipo después de poner fin a una nueva etapa en Chipre. Después de rozar la clasificación para la Europa League y hacer un buen papel en la Conference accediendo a octavos de final, el que fuera entrenador del Deportivo en el regreso al fútbol profesional fue despedido del AEK Larnaca a pesar de ir en tercera posición en liga. Ahora aparece como opción para salvar al Cádiz en las seis jornadas que quedan de Segunda División.

Lucas, Idiakez, el Deportivo... y otro ascenso

Es imposible juntar al Deportivo, a Lucas Pérez y a Imanol Idiakez y que no se venga a la cabeza el ascenso blanquiazul en 2024, en el que técnico y atacante fueron piezas claves en el éxito del club coruñés. La relación entre ambos acabó además siendo muy estrecha, con el de Monelos elogiando repetidas veces al entrenador en público y recibiendo las mismas buenas palabras por parte del vasco.

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Hay serias opciones de que este triángulo vuelva a verse las caras en unas semanas también con un ascenso de fondo... aunque en este caso solo una parte sueñe con él. El ahora Dépor de Antonio Hidalgo visita el próximo 8 de mayo el Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio) metido de lleno en la lucha por subir a Primera. Si se concreta este movimiento en el banquillo andaluz, allí se reencontrará con dos de las figuras más importantes de su historia reciente en un partido en el que todos tendrán que dejar de lado los sentimientos durante 90 minutos por todo lo que hay en juego.