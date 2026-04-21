Tres históricos pelean por evitar el último billete al barro

El Zaragoza, que ocupa la primera plaza de descenso, durante el partido contra el Dépor en Riazor (2-1) Germán Barreiros

Tres históricos del fútbol español tratarán de evitar el último de los cuatro billetes que llevan al descenso a Primera RFEF en la recta final del campeonato de Segunda División. Seis jornadas quedan para que la liga regular baje el telón y el Zaragoza, el Cádiz y el Valladolid son los tres principales candidatos a cerrar el curso en el puesto decimonoveno de la clasificación, que marca la caída al barro. De momento, es el conjunto maño quien ocupa dicha posición, pero gaditanos y pucelanos no cuentan con la ventaja suficiente como para respirar tranquilos, sobre todo cuando a todos ellos les espera un complicado broche de temporada, con algún duelo directo y varios enfrentamientos con las escuadras que pelean por el ascenso.

Huesca, Mirandés y Cultural, los tres equipos que cierran la tabla, lo tienen muy difícil para evitar su descenso. Quedan 18 puntos en juego y el cuadro leonés es colista con 32, a seis de la permanencia, mientras que los oscenses y los ‘Jabatos’ se encuentran a cinco de la salvación. Todos ellos están vivos aún, pero con escasas opciones de salvarse.

Un escalón por encima se encuentra el Zaragoza, decimonoveno clasificado con 35 puntos, que se agarra a sus últimas posibilidades de mantenerse en Segunda División y, de esta forma, encadenar su decimocuarta temporada en la categoría de plata durante el curso 2026-27. El bloque aragonés, que ha tenido cuatro entrenadores este curso —Gabi Fernández, Emilio Larraz, Rubén Sellés y ahora David Navarro—, tiene la permanencia a tres puntos. La marca el Cádiz, cuya caída libre no ha logrado detener Sergio González, sucesor de Gaizka Garitano hace siete jornadas. El siguiente en la tabla es el Valladolid, que cuenta con un colchón de cinco puntos, pero con una trayectoria errática que tampoco ha logrado frenar su cuarto técnico del curso, Fran Escribá, y que el fin de semana del 10 de mayo recibirá al Zaragoza.

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Real B y Leganés, en alerta

La Real Sociedad es decimosexta, con seis puntos sobre el descenso, mientras que el Leganés es decimoquinto con un colchón de siete puntos. No tienen la permanencia asegurada, pero parece más complicado que pierdan la categoría, aunque el filial txuri-urdin solo ha sumado un punto de los últimos 18. De todas formas, caer a la Primera RFEF entraría dentro del guion de los donostiarras, mientras que para Zaragoza, Cádiz y Valladolid supondría un desastre, ya que el descenso no entraba en su hoja de ruta a principio de curso, sino todo lo contrario.

121 temporadas en Primera División (58 el Zaragoza, 47 el Pucela y 16 el Cádiz) y 111 en Segunda (43 los andaluces, 39 los vallisoletanos y 29 los maños) suman entre los tres clubes históricos, que iniciaron la temporada como aspirantes a regresar a la élite y ahora pelean por no caer al barro.

Los tres triunfos que registró el conjunto zaragocista entre las jornadas 29 y 32 insuflaron vida a los aragoneses, pero solo han sumado dos puntos de los últimos doce, lo que les ha impedido sacar la cabeza de la zona de peligro. Aun así, siguen a la misma distancia de la permanencia que hace cuatro jornadas, a tres puntos.

El Zaragoza visitará este domingo al Huesca en un derbi aragonés decisivo para ambos. El viernes 1 de mayo, recibirá al Granada. También vital será el pulso que mantendrá el sábado 9 de mayo en el Nuevo José Zorrilla frente al Valladolid. A día de hoy, el Pucela aventaja en cinco puntos a los maños. A continuación, recibirá al Sporting, con escasas opciones de jugar el playoff, y cerrará el curso ante dos rivales que pelean por el ascenso, Las Palmas fuera y el Málaga en casa.

Los cadistas, en picado

El Cádiz marca la permanencia con 38 puntos, pero su dinámica es preocupante. Ha sumado cuatro puntos de los últimos 45 que ha disputado. La directiva destituyó a Gaizka Garitano después de que el equipo encadenara ocho jornadas sin ganar, con un punto de 24. Le sucedió el exblanquiazul Sergio González, que debutó con una victoria en Miranda de Ebro (0-2), pero desde entonces, el cuadro amarillo ha perdido los seis últimos partidos.

El nuevo destino de Lucas Pérez cerrará la liga regular contra Las Palmas en el Nuevo Mirandilla, visitará a la Cultural Leonesa, recibirá al Dépor, viajará a Castellón, jugará en su campo contra el Leganés y despedirá la temporada en Santander frente al Racing.

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El proyecto del Valladolid también es un fracaso. Compitió en Primera División durante el curso 2024-25 y en este 2025-26 debía pelear por el retorno a la élite, pero si finalmente no baja a la Primera RFEF, será más por demérito de sus rivales que por mérito de los blanquivioletas. Cuatro entrenadores han pasado por Zorrilla (Guillermo Almada, Sisi, Luis García Tevenet y Fran Escribá) y los pucelanos solo han sumado diez victorias en 36 jornadas y han perdido 16.

La escuadra castellana recibirá a la Real Sociedad B el próximo sábado, viajará a Las Palmas el domingo 3 de mayo y el sábado 9 afrontará un duelo vital ante el Zaragoza en el Nuevo José Zorrilla. Y ojo con el cierre de Liga porque visitará al Racing, recibirá al Dépor y acabará en Almería.