Rubén Díez, fichaje del Zaragoza para los dos posibles escenarios

Rubén Díez recibe instrucciones del técnico del Ceuta, José Juan Romero (i), durante el partido contra el Dépor en Riazor Quintana

El exdeportivista Rubén Díez es uno de los dos primeros fichajes que ha cerrado el Zaragoza de cara a la temporada siguiente, tal y como adelantó Aragón TV. Aunque todavía no sabe si jugará en Segunda División de nuevo o en Primera RFEF, en caso de que no logre la permanencia en las seis jornadas que restan de curso.

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La dirección deportiva que dirige Lalo Arantegui ya trabaja en la confección de la plantilla para la campaña 2026-27 y lo hace con futbolistas que le valgan tanto en la categoría de plata como para el tercer escalón nacional, ya que el Zaragoza ocupa la primera de las cuatro plazas de descenso a la Primera RFEF.

El extremo Jaume Jardí, del Nàstic de Tarragona, se convertirá en el primer refuerzo de la escuadra zaragocista para la próxima temporada. El futbolista formado en la cantera del Barcelona ha firmado por tres años con el club maño, según han informado medios aragoneses.

El segundo en comprometerse con el próximo proyecto es Rubén Díez, según adelantó Aragón TV. El excentrocampista del Deportivo, nacido en Zaragoza, jugó en el filial del equipo de su ciudad durante la campaña 2015-16, en Tercera División. A partir de ese instante, se separaron sus caminos, que volverán a unirse en la temporada 2026-27, bien en Segunda o en Primera RFEF, categoría en la que compitió con el equipo coruñés en la campaña 2022-23 y en la que ha disputado 160 encuentros entre su nomenclatura actual y la antigua Segunda B.

Rubén Díez fue uno de los pilares del Ceuta el pasado curso, que terminó con el ascenso a Segunda de los caballas, y lo sigue siendo esta temporada en la categoría de plata. Su experiencia en ambas competiciones es una de las cualidades en las que se ha fijado el Zaragoza para su retorno a la entidad maña.

Según la prensa aragonesa, el club zaragocista también ha puesto sus ojos en el central Ismael Sierra, que juega en el Villarreal B, de Primera RFEF, cedido por el Estoril portugués.