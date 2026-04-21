El otro 'título' de la Real Sociedad se cocina en Segunda

Momento del duelo entre la Real B y el Sporting que se saldó con victoria asturiana en Anoeta LaLiga Hypermotion

Pocos aficionados de la Real Sociedad contaban con celebrar un título esta temporada, pero la llegada de Matarazzo ha cambiado la dirección de una plantilla que, tras ganar el pasado sábado desde los once metros al Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey, ya entra en las páginas de oro del club.

El tercer trofeo monárquico llegó a San Sebastián y la alegría perdurará varias semanas más por los pasillos de Zubieta, aunque todavía hay objetivos que amarrar en el tramo decisivo de este curso. Mientras el primer equipo está en disposición de asaltar puestos de acceso a competiciones europeas, el filial tiene en su mano conseguir la permanencia en Segunda División.

De lo segundo se tendrá que ocupar un Jon Ansotegi que ha formado parte del camino de los ahora campeones hasta La Cartuja. Tras la destitución de Sergio Francisco, el exjugador dirigió el compromiso copero ante el Eldense (1-2), en dieciseisavos. “Es día para acordarse de Sergio y de Anso, ambos han tenido impacto para que estemos aquí”, indicó Mikel Oyarzabal después de coronarse. Un cariño del capitán que seguro llenó de orgullo a un técnico que ahora se prepara para alzar su título particular. Asentar a los suyos en el segundo escalón.

No es tarea sencilla mantenerse en una Liga a la que acabas de llegar, y menos para un filial, pero el Berriatua está cerca de lograrlo. Con seis puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, a falta de sendos encuentros por disputar, y con un calendario favorable en el que se cruzará contra varios que luchan por lo mismo. Valladolid, Huesca y Albacete son los desplazamientos que le quedan por realizar a la Real Sociedad B, que acogerá en su casa a Burgos, Mirandés y Cultural Leonesa. Cuatro conjuntos que están por debajo de ellos en la tabla clasificatoria, tres en la zona de quema.

Habitan en un lugar más cómodo— ya suman un punto más que cuando bajaron con Xabi Alonso— del que hubiesen imaginado a principios de temporada. Sin embargo, las cinco derrotas y el empate firmado en los seis últimos enfrentamientos estrechan el margen de error de un club que quiere volver a encontrar motivos de celebración. Esta vez en su filial.