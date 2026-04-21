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Rivales

Antonio Puertas, del Albacete, se rompe el cruzado y dice adiós a la temporada

El atacante, que registra ocho goles y cuatro asistencias en la presente campaña, será operado este miércoles

Israel Zautúa
Israel Zautúa
21/04/2026 19:20
Antonio Puertas, jugador del Albacete
Antonio Puertas, jugador del Albacete
Albacete Balompié SAD
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El extremo del Albacete Antonio Puertas, segundo máximo goleador de la escuadra manchega con ocho tantos, no jugará más esta temporada debido a una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lesión que sufrió el pasado domingo, durante el partido contra el Granada. 

Antonio Puertas formó parte del once de Alberto González en el duelo con el equipo nazarí (4-1), pero a los 32 minutos se vio obligado a abandonar el terreno de juego en una acción que ya encendió las alarmas.

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Las pruebas médicas que se le practicaron al atacante almeriense confirmaron la gravedad de la lesión, de la que será operado este miércoles. “Acompañaremos a nuestro ‘7’ en cada paso de la recuperación para verlo de vuelta brindando su magia futbolística en el Carlos Belmonte”, publicó el Albacete.

El jugador de 34 años, que fichó el pasado verano por el Albacete hasta el 30 de junio de 2027, ha jugado 29 partidos en la Liga 2025-26, 22 como titular, y ha registrado ocho goles y cuatro asistencias.

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