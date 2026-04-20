Arribas y Embarba, la pareja de los 50 goles

Embarba celebra uno de sus goles al Málaga, junto a Álex Muñoz UDA

Su capacidad de fuego le convierte en firme opositor al ascenso directo. El Almería no termina de encontrar la estabilidad como colectivo, pero nadie se atreve a dudar de sus posibilidades de acabar la temporada celebrando su regreso a Primera División. Porque en cuestión de talento ofensivo para amenazar y producir, únicamente el Racing de Santander hace sombra al equipo indálico.

Después de sus tres goles al Málaga para vencer el derbi andaluz y encadenar su séptimo triunfo consecutivo como local —ha ganado todos los partidos al calor de su gente desde la visita del Dépor—, el cuadro almeriense se afianza como el segundo equipo más anotador de la Liga Hypermotion. Ha llegado el conjunto de Rubi a los 70 goles marcados, una cifra que le proyecta en torno a los 84 de cara al final de la competición regular.

El dígito es una barbaridad. Pero descansa bajo el acierto de dos futbolistas que se están saliendo del mapa: Sergio Arribas y Adrián Embarba.

El mediapunta y el extremo alcanzaron el pasado fin de semana los 50 goles generados, gracias a las dos dianas que materializó Embarba para colocar a su equipo 2-0 en el partido frente al vecino malacitano.

Con ese par de tantos, el futbolista de banda nacido en Madrid alcanzó las 14 dianas y, a punto de cumplir los 34 años, sigue elevando el techo anotador de su carrera. A esa cifra de tantos, que le permite colocarse como el quinto mejor artillero de la división de plata, añade 8 asistencias que le permiten alcanzar los 22 tantos generados.

Nadie mejor que Arribas

Solo cuatro futbolistas mejoran los datos del extremo del Almería. Y uno de ellos no solo comparte vestuario con él, sino que lidera esta clasificación de producción ofensiva individual. Porque nadie ha producido más dianas que Sergio Arribas, que se mantiene como el ‘pichichi’ de la Liga Hypermotion con 21 dianas y trufa ese acierto de cara a puerta con 7 pases de gol a sus compañeros. En total, 28 goles generados que, unidos a los 22 de Embarba, suman medio centenar entre dos únicos jugadores.

No es ninguna sorpresa que el binomio de madrileños sobresalga en las tablas de acierto ofensivo de la segunda categoría del fútbol nacional. Porque ambos tienen pasado en la máxima categoría. El de Embarba, tan brillante como reciente, pues el pasado curso, en su décima campaña en la categoría, fue una pieza importante en el Rayo Vallecano que se posicionó como octavo y consiguió una histórica clasificación para una Conference League de la que ahora es semifinalista.

Menos experto en la élite es Arribas, a pesar de que salió de ‘La Fábrica’ como uno de los mirlos prodigio de su generación. El Almería, que se quería asentar en Primera, apostó fuerte hace dos verano y pagó en torno a los 6 millones de euros por el 50% de sus derechos federativos.

Sergio Arribas celebra un gol con el Almería, con Embarba de fondo UDA

Sin embargo, el canterano del Real Madrid no fue diferencial en Primera a nivel individual ni acercó al cuadro rojiblanco a la permanencia. Tampoco lo fue del todo el pasado curso en Segunda, ensombrecido por su irregularidad y por la ascendencia de Luis Javier Suárez. Pero este curso, a sus 24 años, ha dado el paso adelante definitivo y se ha colocado bajo sus hombros el peso de todo el equipo. Tanto que no es nada descartable que el próximo verano siga los pasos de su excompañero colombiano.

De este modo, Arribas y Embarba participan con el pase definitivo o el remate en el 71,43% de las dianas del conjunto almeriense. Por detrás de ellos, aunque a quilómetros de distancia, se sitúa Leo Baptistao, con 8 tantos marcados y 2 pases de gol materializados.

El porcentaje con respecto al total del ‘Arribas&Embarba’ es meritorio, pues el volumen de goles colectivos solo es comparable al del Racing de Santander, que ha festejado 5 dianas más.

Así, por encima de la pareja rojiblanca, solo hay un binomio con más veneno: el conformado por Andrés Martín e Iñigo Vicente. Los racinguistas de segunda línea acaparan más fotos que ninguna otra pareja, aunque hasta este fin de semana iban por detrás de los rojiblancos, con el gol y asistencia del primero y el tanto del segundo ya suman entre ambos 51 goles generados, una más que los del Almería. Ambos dúos brillan más que nadie en una plata que quieren transformar en oro.