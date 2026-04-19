Rivales
El Almería se lleva el derbi sobre la bocina (3-2) y el Dépor debe vencer para recuperar puesto de ascenso directo
El club herculino iniciará su duelo de este lunes ante el Mirandés como cuarto en la tabla
El Almería se impuso 3-2 al Málaga en el tiempo añadido del derbi andaluz con una diana salvadora de Leo Baptistao.
Un resultado que le permite a los almerienses situarse provisionalmente segundos en la tabla, con 64 puntos, tres más que un Deportivo que cerrará jornada esta tarde en Riazor frente al Mirandés y que precisa el triunfo para recuperar su puesto de ascenso directo.
Adri Embarba anotó los dos primeros tantos del Almería en los minutos 50 y 63; los visitantes recortaban distancias por medio de Fer Niño en el minuto 67 e igualaban gracias a una diana de Haitam en el 84.
Leo Baptistao, en el 91, elevababa de cabeza el 3-2 final.