El Almería se lleva el derbi sobre la bocina (3-2) y el Dépor debe vencer para recuperar puesto de ascenso directo

Carlos Puga, del Málaga, a la derecha, porfía con Adri Embarba, autor de un doblete para el Almería LALIGA

El Almería se impuso 3-2 al Málaga en el tiempo añadido del derbi andaluz con una diana salvadora de Leo Baptistao.

Un resultado que le permite a los almerienses situarse provisionalmente segundos en la tabla, con 64 puntos, tres más que un Deportivo que cerrará jornada esta tarde en Riazor frente al Mirandés y que precisa el triunfo para recuperar su puesto de ascenso directo.

Adri Embarba anotó los dos primeros tantos del Almería en los minutos 50 y 63; los visitantes recortaban distancias por medio de Fer Niño en el minuto 67 e igualaban gracias a una diana de Haitam en el 84.

Leo Baptistao, en el 91, elevababa de cabeza el 3-2 final.