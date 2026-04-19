Antxon Muneta, antes de visitar Riazor: "El Dépor parece que es de los rivales más complicados que nos quedan"

Antxon Muneta, técnico del Mirandés CD MIRANDÉS

El Mirandés aguarda prolongar en el estadio de Riazor una racha de cinco encuentros sin perder para alimentar su anhelo de salvación. Antxon Muneta, su entrenador, es sabedor de las dificultades para puntuar en un feudo de la exigencia de Riazor, pero por ello no renuncia a dar la campanada.

En la buena senda. "Son una pena los empates que hemos tenido, los días que se nos han ido puntos. En los últimos meses, todos recordamos partidos, pero no vale de nada lamentarse. Hay que seguir. Estamos en buena dinámica y, como siempre decimos, nos quedamos con las cosas que hacemos bien. Hacemos nuestras correcciones, reforzando lo bien que estamos".

Permanencia factible. "Parece que lo tocamos un poco, que estamos ahí cerquita. Hemos estado muy lejos y, con el trabajo semanal, hemos conseguido lo que buscábamos. Llegar a este último tramo con opciones. Llegamos bien además y estamos con la idea de seguir como estamos, de seguir recortando puntos y seguir mirando hacia los puestos que tenemos por encima".

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Claves para los tres puntos en Riazor. "A priori, el Dépor, por nombre, por salida, por todo, parece que es de los más complicados que nos quedan, pero nadie te dice que vaya a ser más o menos complicado que la Cultural la semana que viene. Las claves son prácticamente las mismas siempre. La consistencia defensiva, que va a ser vital. Ya lo vivimos en la ida. El Dépor tiene unos jugadores de una pegada tremenda en el último tercio. Es un equipo que además es capaz de tener el balón con posesiones largas y no debemos desesperarnos, no debemos desordenarnos y hay que mantenerse muy consistentes los noventa minutos. Y evidentemente, en la parcela ofensiva, seguir siendo un equipo que genere situaciones y ese punto de acierto que siempre es necesario para ganar, que lo tengamos de cara también".

Once ideal del míster. "No sé si he encontrado un once ideal, pero sí que ahora tenemos un bloque reconocible que funciona bastante bien y que se está repitiendo en un porcentaje alto. Es un bloque que funciona y al que daremos continuidad. No sé decir si los onces, si habrá algún cambio, pero hay gente que está apretando también para entrar y eso es bueno. Siempre hay alternativas de alguna pequeña variación que yo pueda hacer".

No encajar en Liga. "Diría que es insostenible tener que hacer dos goles cada semana para ganar un partido, pero si ganar los partidos supone recibir un gol, pero hacer dos, lo firmo. Pero evidentemente es uno de los debes importantes de este equipo".