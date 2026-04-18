Derbi andaluz de postín en la jornada 36 de la Hypermotion

Los jugadores del Málaga festejan su triunfo ante la UD Las Palmas MÁLAGA CF

A falta de tan solo siete jornadas para la conclusión de la temporada regular en la Liga Hypermotion la mayor parte de los objetivos se encuentran todavía por definir. Tanto en la batalla por el ascenso directo y el playoff como por eludir el descenso a Primera RFEF los conjuntos implicados aguardan dar lo mejor de sí.

Este domingo a las 21.00 horas tendrá lugar en el UD Almería Stadium quizá el duelo más atractivo del fin de semana, un derbi andaluz entre dos serios candidatos a regresar a Primera División: Almería y Málaga —los dos perseguidores más directos del Deportivo en la tabla—.

El conjunto maño, sin margen de error ante el Ceuta

Zaragoza (19º - 34 puntos) – Ceuta (11º - 49 puntos)

Sábado 18, 16.15

El Zaragoza no puede fallar de nuevo si realmente quiere evitar la pérdida de categoría. Enfrente tendrá a una de las revelaciones del campeonato, un recién ascendido como el Ceuta que podría sellar la permanencia.

El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, se mostró muy prudente ante el hecho de que el próximo rival del equipo en LaLiga Hypermotion, el Ceuta, ya no se juegue nada, pues se trata de un conjunto “muy valiente”, por lo que considera que “viene un lobo”.

“Si pensamos que no se juegan nada, estamos poniendo a un lobo la piel de cordero”, ha aseverado en la rueda de prensa previa al encuentro.

Choque directo entre dos clubes de la zona noble

Castellón (6º - 58 puntos) – Burgos (5º - 60 puntos)

Sábado 18, 18.30

Castellón y Burgos miden sus fuerzas este fin de semana en un encuentro clave en sus aspiraciones al ascenso. La formación castellonense viene de pinchar en campo del Mirandés, donde desperdició una renta de dos tantos para acabar empatando 2-2, mientras que el Burgos acaba de doblegar al Sporting de Gijón en El Plantío por 1-0.

El colista desea aferrarse a su estadio para el milagro

Cultural (22º - 32 puntos)– Córdoba (12º - 48 puntos)

Sábado 18, 18.30

La Cultural Leonesa, actual colista de la Hypermotion, no quiere perder el tren de la permanencia y para ello debe doblegar en su estadio a una escuadra irregular como el Córdoba. Rubén de la Barrera, preparador local, se quejó amargamente de la derrota sufrida de penalti la pasada semana frente al Granada (1-0), mientras que el Córdoba ha enlazados dos victorias, ante dos equipos en problemas clasificatorios como Cádiz y Zaragoza.

Envite con objetivos opuestos en Encamp

Andorra (9º - 49 puntos) – Valladolid (17º - 40 puntos)

Domingo 19, 14.00

Andorra y Valladolid disputarán un enfrentamiento sobre el papel desnivelado a favor de los locales, que se han enganchado tras una gran segunda vuelta a la pugna por el playoff. La formación andorrana ha obtenido tres victorias en sus cuatro últimos duelos ligueros, mientras que el club pucelano intenta huir del abismo, si bien el pasado fin de semana apenas pudo rubricar un empate sin tantos en Zorrilla contra el Eibar.

El Sporting no quiere perdonar al Cádiz de Lucas

Sporting (10º - 49 puntos) – Cádiz (18º - 38 puntos)

Domingo 19, 16.15

Sporting y Cádiz dirimirán un pulso entre dos históricos del fútbol español que no atraviesan por su mejor momento, más concretamente el Cádiz, que solo posee cuatro puntos de renta sobre el descenso. El Sporting cuenta esta semana con la novedad de la vuelta al grupo de Guille Rosas. El lateral diestro venía ejercitándose al margen en una gestión de cargas pautada por el cuerpo técnico y en consonancia con el equipo médico al ser uno de los futbolistas con mayor acumulación de minutos de la plantilla. Todo indica que podrá ser de la partida inicial en la confrontación ante el cuadro cadista, donde el atacante coruñés Lucas Pérez podría incluso optar a la titularidad.

Partido en la zona templada de la clasificación

Albacete (14º - 44 puntos) – Granada (13º - 45 puntos)

Domingo 19, 18.30

Albacete y Granada, actualmente en tierra de nadie en la clasificación, juegan un partido a priori igualado en el Carlos Belmonte para tratar de sellar matemáticamente su permanencia cuanto antes. El lateral del Granada Pau Casadedús se unió esta semana a los entrenamientos del Granada y vuelve a estar disponible tras dos meses sin jugar por una lesión muscular. El zaguero volverá a estar disponible frente al Albacete, aunque lo previsible es que ante la falta de ritmo que arrastra tarde alguna semana más en volver a disputar encuentros oficiales.

Choque de contrastes en el estadio de Ipurua

Eibar (8º - 55 puntos) – Huesca (20º - 33 puntos)

Domingo 19, 18.30

El Eibar, revitalizado en la segunda vuelta y con opciones a luchar por la promoción de ascenso, recibe a un Huesca con cada vez menos esperanza de salvar el pellejo después de haber empatado la semana pasada contra el Deportivo en El Alcoraz (1-1). El Eibar comunicó de manera oficial la renovación de uno de sus jugadores más emblemáticos, el centrocampista asturiano Sergio Álvarez, nacido en Avilés en 1992, el jugador más veterano de la plantilla armera tras Arbilla y una de las piezas claves del equipo.

Un clásico andaluz más atractivo que nunca

Almería (3º - 61 puntos) – Málaga (4º - 60 puntos)

Domingo 19, 21.00

Almería y Málaga, tercero y cuarto clasificados de la Liga Hypermotion, respectivamente, se verán las caras en el UD Almería Stadium. Los locales fueron literalmente aplastados por el Racing de Santander el pasado fin de semana en El Sardinero (5-1), mientras que un Málaga al alza pero con bajas importantes acaba de doblegar a otro ‘gallito’ de Segunda como la UD Las Palmas (2-0).