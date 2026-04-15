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Rivales

Ribéry, Lichtsteiner y Diamanti estudian la metodología del técnico del líder de LaLiga Hypermotion

20 futuros técnicos de la Federación Italiana de Fútbol presenciaron el entrenamiento de este miércoles del Racing de Santander

Efe
15/04/2026 18:45
Los entrenadores del curso 'UEFA PRO' de la Federación Italiana posan junto a José Alberto, técnico del Racing de Santander
Los entrenadores del curso 'UEFA PRO' de la Federación Italiana posan junto a José Alberto, técnico del Racing de Santander
Real Racing Club
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20 futuros entrenadores de la Federación Italiana de Fútbol, entre los que se encuentran los exfutbolistas Franck RibéryAlessandro DiamantiStephan Lichtsteiner, presenciaron la sesión de entrenamiento de este miércoles del Real Racing Club.

La forma de jugar del equipo de José Alberto López ha llamado la atención de los profesores del curso de entrenador UEFA-PRO de Italia, por lo que los futuros técnicos han querido comprobar su metodología.

Los alumnos del Centro Técnico Federal de Coverciano (Florencia) se trasladaron esta semana a Santander para presenciar los entrenamientos del miércoles y del jueves.

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El director de comunicación del Real Racing Club, Roberto González, explicó que los alumnos de la Federación Italiana hacen excursiones periódicas a conocer metodologías y decidieron acudir a Santander porque en Italia "ningún club juega de la misma manera que el Racing".

El entrenador verdiblanco, José Alberto, y su cuerpo técnico dieron a los futuros directores técnicos una charla explicativa del modelo de juego de su equipo.

El Racing lidera la Segunda División con 65 puntos, cuatro más que el Deportivo, que también ocupa una plaza de ascenso directo a la categoría de oro.

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