Peio Canales, sobre la expulsión de Lopy en el Racing-Almería: "El haberme quedado un poco más en el suelo hace que la revisen"

Peio Canales, en rueda de prensa Racing Club

Peio Canales, jugador del Racing de Santander, compareció el pasado martes en rueda de prensa. El mediapunta cedido por el Athletic habló sobre la expulsión de Dion Lopy en el Racing-Almería del último domingo.

En un balón sin dueño, el jugador del Almería pisó en la pierna a Canales, que ya había tocado previamente el esférico. El árbitro de campo, Rafael Sánchez, no vio la acción como punible. Pero tras solicitar el vasco las asistencias médicas, desde el VAR se solicitó al colegiado que acudiese al monitor para valorar una posible tarjeta roja. Finalmente, el trencilla expulsó al mediocentro visitante con tarjeta roja directa.

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"Es un balón dividido que se queda en tierra de nadie. Yo llego antes que el rival. Me tiro por el suelo para llegar antes al balón y en ese momento a Lopy le queda la única opción de apoyar el pie. Pero la cosa es que lo apoya en mi tibia y para mí, por el reglamento de hoy en día, es roja", explicó Peio.

Sin embargo, posteriormente, el vasco dejó entrever que ante la disconformidad por la no sanción a Lopy, extendió su tiempo de asistencia tendido en el césped: "Fue raro que no fuese ni falta, pero el hecho de haberme quedado un poco más en el suelo y de más, hace que lo revisen. Y obviamente, luego la pitan. Para mí es clara y no había mucha discusión".