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Rivales

Lucas Pérez se mete en la boca del lobo

El coruñés debutó en una nueva derrota de un Cádiz alicaído que coquetea con el descenso

Armando Palleiro
Armando Palleiro
14/04/2026 05:00
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Lucas Pérez, en su estreno esta campaña con el Cádiz ante el Andorra
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Aterrizar en la recta final de la temporada en un equipo en franca decadencia y con no pocos boletos para perder la categoría no está al alcance de todos los futbolistas. 

El coruñés Lucas Pérez, como agente libre, se alistó en el proyecto del Cádiz el pasado 2 de abril en su segunda etapa en la entidad amarilla. 

El pasado domingo regresaba en el minuto 69 al terreno de juego frente al Andorra en el estadio Nuevo Mirandilla, donde no pudo evitar un nuevo tropiezo (0-1) de una escuadra que navega en la decimoctava posición, con solo cuatro puntos de margen respecto a la zona de descenso

A la conclusión de la contienda, Lucas no se rasgó las vestiduras a la hora de dar la cara en sala de prensa en uno de los momentos más peliagudos del presente ejercicio. 

“Estoy triste porque mi aportación no ha servido para sumar; con la situación actual cualquier cosa nos penaliza. Esto va de tener personalidad, ser valiente y trabajar. Creo que me he visto bien y que puedo dar algo más. Como equipo, esos últimos veinte minutos es el Cádiz que queremos ver”, resaltó un futbolista experimentado al que no le tiembla el pulso en circunstancias extremas. 

Estoy triste porque mi aportación no ha servido para sumar; esto va de tener personalidad, ser valiente y trabajarLucas Pérez

“La vida me ha enseñado que ahora es cuando hay que darle la vuelta. Hay que vivir con el fallo. Les digo a mis compañeros que no se vengan abajo, que lo vamos a conseguir”, incidió. 

Preguntado acerca del estado físico y anímico de la plantilla, el atacante de Monelos precisó que el colectivo que dirige Sergio González está desempeñándose con entera normalidad en los entrenamientos, preparándose para dar lo mejor de sí cada fin de semana. 

“Veo a los chavales bien en el día a día. No es un problema de trabajo, es una situación de fútbol. El cambio está en cómo te repones de ellos”, agregó. 

En este sentido, el punta exdeportivista está ejerciendo de psicólogo en el vestuario cadista, en especial para los jugadores con menos tablas en el fútbol profesional. 

“Hablamos entre nosotros para ver en qué podemos mejorar y ayudarnos. Esto solo se saca entre todos. Hay jugadores jóvenes y estos momentos te hacen dar un salto en tu carrera. Yo he fallado muchísimas veces y no pasa nada”, significó. 

Esto solo se saca entre todos; yo he fallado muchísimas veces y no pasa nadaLucas Pérez

Lucas Pérez también actuó como nexo de unión entre el equipo y una afición hastiada que se teme lo peor en un esprint final de curso muy poco halagüeño. 

“A nivel personal estoy feliz de poder volver a un campo. El cariño de la afición que he recibido es un orgullo. A los aficionados no se les puede decir nada, solo darles las gracias por cómo han llevado al equipo en volandas. Sin la afición no se sale de aquí”, zanjó. 

Desilusión y protestas

La segunda vuelta que está rubricando el Cádiz alimenta los peores presagios entre la parroquia gaditana. No en vano, los números del equipo asustan, con cuatro puntos conseguidos de los últimos 42 en juego. Es decir, que los amarillos tan solo se han apuntado una victoria y un empate en las últimas catorce jornadas de la Liga Hypermotion. 

Ni siquiera la llegada de Sergio González en lugar de Gaizka Garitano el pasado 9 de marzo ha servido para determinar un punto de inflexión en una campaña sumamente irregular. 

Las estadísticas personales del exjugador del Dépor evidencian que el cambio de estratega tampoco ha funcionado, con una victoria en su estreno ante el Mirandés en Anduva (0-2) empañada por cinco derrotas consecutivas frente a Málaga (0-3), Ceuta (2-1), Valladolid (3-0), Córdoba (1-3) y Andorra (0-1)

La masa social del Cádiz expresó su profundo malestar el pasado domingo hacia la gestión del presidente Manuel Vizcaíno, al que la recién creada plataforma 1910 ha solicitado que se marche del club. 

En una situación sumamente enrarecida, Lucas Pérez podría erigirse en todo un héroe durante las siete jornadas de Liga que restan para el broche al torneo de la regularidad. 

La primera ocasión que tendrá el cuadro andaluz para enderezar el timón de una nave que vaga a la deriva tendrá lugar el próximo domingo 19 a partir de las 16.15 horas en el estadio El Molinón ante el Sporting de Gijón. Un encuentro que servirá para calibrar la capacidad de rearme de un colectivo ahora mismo abatido. 

“Sabemos que necesitamos sumar más puntos, pero estoy seguro de que el equipo va a conseguir las victorias necesarias”, subrayó Sergio González tras el último borrón del pasado domingo.

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