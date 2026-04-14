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Rivales

El Racing pluscuamperfecto ante los grandes de la Liga Hypermotion

El club cántabro saldó con nueve victorias todos sus compromisos ante conjuntos en zona de ascenso directo o playoff

Armando Palleiro
Armando Palleiro
14/04/2026 18:36
El Racing festeja un triunfo en casa la presente campaña
El Racing festeja un triunfo en casa la presente campaña
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“Ha sido el mejor partido desde que estoy aquí. De largo respecto al siguiente. En la jornada 27 estábamos con un punto sobre el segundo y después de unos malos resultados como veníamos, nos vamos cuatro sobre nuestros perseguidores. El partido para nada era definitivo ocurriese lo que ocurriese, pero sí muy importante para que el equipo se volviera a soltar y ver a nuestro Racing. Creo que la gente se va a casa orgullosa de ganar. El equipo se levanta una y otra vez”. 

Con estas palabras argumentaba el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, la importancia de haberse repuesto ante el Almería (5-1) de un duro correctivo como el padecido una semana antes frente al Andorra (6-2) en Encamp. 

Y es que ante los equipos mejor clasificados de la Liga Hypermotion, el cuadro cántabro se ha mostrado absolutamente intratable, con un pleno de puntos en los nueve compromisos disputados hasta la fecha ante los clubes en ascenso directo —en este caso el Deportivo— o en zona de playoff. 

No en vano, el actual líder de Segunda ha jugado ya nueve envites contra los seis primeros de la tabla, con un balance abrumador de otras tantas victorias, es decir, 27 puntos embolsados sobre un total de 27 en litigio. 

La espectacular racha de los santanderinos contra adversarios de postín dio inicio bien pronto, concretamente en la primera jornada de liga, una cita en la que recibía en El Sardinero al Castellón

Los racinguistas se impusieron por un marcador de 3-1, en un partido en el que los tantos de Asier Villalibre y Andrés Martín en el primer acto ponían en ventaja a un equipo que encajaría al filo del descanso una diana de Camara

En el segundo acto de nuevo Andrés Martín, en esta ocasión desde el punto de penalti, certificaba que los tres puntos se quedaban en territorio montañés. 

En la cuarta fecha del torneo de la regularidad la exigencia se incrementó para la escuadra de José Alberto, que tuvo que rendir visita al siempre exigente Almería, el club más poderoso economicamente de la categoría de plata. Un choque en el que el Racing no se dejó amedrentar para acabar doblegando a un rival directo en la carrera por el ascenso por 2-3. 

Aunque comenzó por detrás en el marcador después de que Embarba y Nico Melamed estableciesen los dos primeros goles de la contienda, Jeremy Arévalo —con un doblete— y Puerta le dieron la vuelta al electrónico del UD Almería Stadium. 

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En el octavo encuentro de la Hypermotion los santanderinos recibían a un Málaga actualmente asentado en la cuarta posición pero que comenzó el curso con numerosas dudas acerca de su competencia y desempeño —con Sergio Pellicer en el banco—. 

En una segunda parte muy intensa, los tantos de Asier Villalibre, Jeremy Arévalo y Andrés Martín otorgaban otros tres puntos trascendentales para mantenerse en la zona alta de la clasificación. 

El 19 de octubre, los racinguistas se salían con la suya al obtener un triunfo de prestigio ante el Deportivo en feudo santanderino (2-1). Mantilla, en propia meta, adelantó al Deportivo en el minuto 12 pero Facu González y Jeremy Arévalo firmaron los aciertos de la remontada local. 

En la jornada decimoquinta el Racing tuvo que afrontar un desplazamiento arduo como la visita a El Plantío; frente a un Burgos rocoso los tantos de Maguette y Villalibre valieron su peso en oro. 

Ya en la segunda vuelta, el cuadro cántabro logró salirse con la suya en Riazor después de haber calentado la contienda; un solitario tanto de Peio Canales marcaba la diferencia en un choque con numerosas ocasiones que el Dépor malogró (0-1)

En la jornada 27 contra el Burgos en casa, el equipo racinguista se impuso por la mínima gracias al instinto de Andrés Martín

En una cita contra un Castellón enrachado en Castalia el Racing tiró de oficio para rentabilizar su poderío a la contra con un 1-3, con goles visitantes de Guliashvili —por partida doble— y Mantilla

El pasado fin de semana el actual primer clasificado no aflojó en su rendimiento ante los grandes, con un 5-1 al Almería, remontando la diana inicial de Embarba con goles de Andrés Martín, Íñigo Vicente, Villalibre, Canales y Sangalli

Al Racing le falta rendir visita al Málaga en La Rosaleda el fin de semana del 24 de mayo, en la penúltima jornada.

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