Al Málaga se le acumulan los problemas: Juanpe también dice adiós a la temporada

Juanpe, mediocentro del Málaga MÁLAGA CF

El Málaga comenzó la semana con malas noticias provenientes de su enfermería, habida cuenta de que el mediocampista Juanpe padece una lesión que lo apartará de la competición previsiblemente hasta final de temporada.

El pasado fin de semana ante la UD Las Palmas el mediocentro tuvo que abandonar la contienda después de un tirón muscular; las pruebas a las que fue sometido por los servicios médicos del club de Martiricos revelaron que sufre una dolencia en el tendón común de los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda.

Titular con Juan Francisco Funes en los últimos encuentros, siempre como pivote, este futbolista será una baja sensible en el final de Liga Hypermotion para un serio candidato al ascenso como el equipo malacitano.

Larrubia, también KO

La baja de Juanpe no es la única importante que ha padecido el Málaga en el tramo decisivo de la temporada 2025-26, toda vez que Larrubia ha sufrido una fractura en el escafoides que le impidió tomar parte en el último envite liguero, y Dani Lorenzo también está fuera por problemas musculares.

Aunque los servicios médicos del Málaga no han precisado el tiempo estimado de recuperación, todo indica que uno de los más claros referentes ofensivos del conjunto andaluz se perderá más jornadas en el presente ejercicio.

Hasta el momento, Larrubia es el segundo máximo anotador del Málaga, con nueve dianas, solo por detrás del delantero centro Chupe.