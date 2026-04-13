El estreno agridulce de Lucas Pérez con el Cádiz: "Estoy aquí para asumir responsabilidades"

Lucas Pérez, durante un entrenamiento Cádiz CF

Lucas Pérez fue uno de los protagonistas de la jornada en Segunda División con su regreso a los terrenos de juego un año después. El coruñés salió al césped para estrenarse con la camiseta del Cádiz, pero no pudo hacer nada para revertir la peligrosa dinámica que mantiene al equipo andaluz cerca de la zona de descenso al caer ante el Andorra (0-1). “Estoy feliz por volver a un campo, pero triste porque no ha servido para sumar”.

La hinchada amarilla busca en el atacante de Monelos el salvador que llevan semanas esperando en una temporada que se ha torcido hasta el extremo. “En la situación en la que estamos, cualquier cosa nos penaliza. Esto va de tener personalidad, de ser valiente y trabajar. La vida me ha enseñado que ahora es cuando hay que darle la vuelta, hay que vivir con el fallo. Soy uno más, he venido para ayudar y estoy aquí para asumir responsabilidades”.

Lucas quiere reactivar al Cádiz: "Cuando llegué al Dépor estábamos en una situación similar, y con unión y trabajo logramos el objetivo" Más información

Lucas también habló sobre la afición, que despidió a los suyos en el Nuevo Mirandilla entre pitos. “No se les puede decir nada. Solo darles las gracias por cómo han llevado al equipo en volandas. Sin la afición no se sale de aquí”.