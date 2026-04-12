Racing y Almería se juegan el liderato, con el Dépor pendiente

Castro, del Racing, y Charlie Patiño, del Deportivo, pugnan por un balón ante la mirada del racinguista Facu González (i) Germán Barreiros

El Racing de Santander y el Almería, primero y segundo de Segunda División, se miden este domingo, a las 21.00 horas, en El Sardinero, con el objetivo de liderar la tabla, en un duelo que el Dépor mirará de reojo, ya que gracias al enfrentamiento de El Sardinero, el cuadro coruñés depende de sí mismo para asaltar el ascenso directo.

El equipo cántabro aventaja en dos puntos al bloque herculino, mientras que los andaluces apenas tienen un colchón de un punto sobre el conjunto de Antonio Hidalgo. Una victoria del Deportivo en Huesca le auparía hasta la segunda plaza, ya que adelantaría en la tabla al que pierda en Santander o, en caso de empate en Cantabria, superaría al Almería e igualaría con 63 puntos con el Racing, pero con los de José Alberto como líderes por tener perdido el golaveraje particular, ya que el cuadro santanderino derrotó al Dépor tanto en Riazor como fuera. Las tablas en El Alcoraz también le servirían al bloque coruñés, si es el Racing el que se impone en El Sardinero, ya que igualaría a 61 puntos con el Almería, pero le adelantaría en la clasificación, debido a que el equipo de Hidalgo empató con los rojiblancos en Riazor (1-1), pero les ganó en su estadio (1-2).

“El partido del año”

Rubi, técnico del Almería, califica el duelo de esta noche como “el partido del año porque es el primero contra el segundo”.

“Nos hubiera gustado contar con todos los jugadores disponibles, pero ellos tienen también la baja de Salinas por sanción. El mejor Lopy es mucho Lopy”, explicó el preparador rojiblanco en la previa.

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El entrenador del cuadro almeriense confirmó que “Leo Baptistao es baja y Gui podría ser alta, pero se incorporará la semana que viene. Preferimos no arriesgar. El resto de los jugadores están disponibles”.

Rubi vaticinó un enfrentamiento en el que se producirán goles.

“Es evidente que los dos equipos tienen facilidad para ver portería esta temporada. Son 133 goles entre los dos. La apuesta al cero a cero se paga muy baja. Creo que va a ser un partido muy atractivo en el que el talento aparecerá por parte de ambos equipos. Es un día para los futbolistas”, argumentó.

El Racing es líder, pero atraviesa su peor momento de la temporada, ya que ha perdido tres de los cuatro últimos partidos que ha disputado. Salvo su triunfo sobre el Sporting (3-1), el cuadro cántabro fue superado con claridad por el Albacete (0-4), el Zaragoza (2-0) y el Andorra (6-2).

El Almería viene de perder en Castellón (2-0) y ganar al Leganés (2-1).