El Racing, más líder, aplasta al Almería (5-1) y el Deportivo regresa a ascenso directo

Los jugadores del Racing festejan el 1-1, obra de Andrés Martín LALIGA

El Racing de Santander reforzó su liderato en la Liga Hypermotion tras su remontada ante el Almería (5-1).

Un resultado que le permite al Deportivo, después de su empate cosechado en Huesca, recuperar la segunda plaza de la clasificación, de ascenso directo, con 61 puntos.

De esta forma, el equipo de la ciudad indálica cae hasta el tercer peldaño de la tabla, con los mismos puntos que el conjunto que dirige Antonio Hidalgo, a cuatro de distancia de la cúspide.

El Alméria comenzó por delante en el marcador en El Sardinero gracias a una diana de Embarba en el minuto 12.

Sin embargo, el Racing le daría la vuelta a la contienda con dos dianas a cargo de Andrés Martín (minuto 21) e Íñigo Vicente (minuto 28).

En el tiempo añadido del primer acto el Almería se quedaría en inferioridad numérica debido a la tarjeta roja directa vista por Lopy por una dura entrada a un rival.

En la segunda parte se igualarían las fuerzas debido a la expulsión del local Mario en el minuto 75 por otra dura acción defensiva.

Apenas tres minutos después de esta tarjeta roja Asier Villalibre obtuvo petróleo de un fallo garrafal del meta visitante Andrés Fernández (en un despeje al aire) para anotar el 3-1.

En el minuto 82 Peio Canales se apuntaba en jugada personal el 4-1 y en el 88 Sangalli establecía el 5-1.