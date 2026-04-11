El Málaga también se engancha a los 60 puntos y desplaza al Dépor a la cuarta posición antes de la visita al Huesca

El once del Málaga frente a Las Palmas Málaga CF

Dos horas después de que el Burgos se impusiera al Sporting (1-0) con un golazo de Fer Niño en el minuto 90+1 y empatara a 60 puntos con el Dépor en la clasificación, el Málaga tumbó a Las Palmas (2-0) en un duelo directo que provoca que el cuadro andaluz también alcance los 60 puntos, pero supere al Deportivo porque le tiene ganado el golaveraje particular, y deja al equipo canario fuera de la zona de playoff.

Málaga y Las Palmas afrontaban la trigésima quinta jornada igualados a 57 puntos, con la escuadra insular instalada en la cuarta plaza y los andaluces, sextos, en la última posición de la promoción de ascenso.

El triunfo del Burgos, cuyo partido se inició a las 16.15, obligaba a ambas escuadras a buscar el triunfo para no descolgarse de esa pugna por el ascenso directo que cada vez se aprieta más.

Quizá, por la tensión, los dos equipos salieron muy contenidos, pero a medida que avanzó el duelo, se produjeron las ocasiones. Jesé tuvo la primera para Las Palmas, en el minuto 26, mientras que Chupe respondió nueve minutos después. Antes del descanso, Adrián Niño disfrutó de dos ocasiones, pero el primero, un remate de cabeza, se marchó fuera por poco, mientras que el siguiente lo atrapó el portero del cuadro insular.

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En la segunda mitad, el Málaga rompió el enfrentamiento a balón parado. Era el minuto 58, cuando Aarón Ochoa sacó un córner que Diego Murillo cabeceó al fondo de la portería defendida por Horkas.

El 2-0 llegó diez minutos después, por medio de un gran disparo de Joaquín desde la frontal del área.

El triunfo malacitano deja la clasificación con el Racing líder con 62 puntos, el Almería, segundo con 61, y un triple empate a 60 puntos entre el Málaga, que ahora es tercero, el Dépor, que es cuarto, y el Burgos, quinto. El Castellón es sexto con 57 puntos, los mismos que Las Palmas, que se queda fuera del playoff.

Racing y Almería se enfrentan este domingo (21.00 horas) en El Sardinero, mientras que el Deportivo visita al Huesca (16.15 horas) y el Castellón juega en el campo del Mirandés (18.30).