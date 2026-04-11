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Rivales

El Burgos caza al Dépor y mete presión también al Racing y al Almería

Un golazo de Fer Niño en el descuento dio el triunfo al equipo burgalés contra el Sporting, al que se le complica aún más el playoff

Israel Zautúa
Israel Zautúa
11/04/2026 20:05
El Burgos tumbó al Sporting (1-0)
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Un golazo de Fer Niño en el minuto 90+1 desató la locura en El Plantío, donde el Burgos sumó un triunfo importantísimo contra el Sporting (1-0) que permite al equipo de Luis Miguel Ramis dar caza al Dépor en la clasificación, con 60 puntos, y situarse a uno del Almería y a dos del Racing de Santander, a la espera de que el cuadro coruñés visite este domingo al Huesca y los dos primeros clasificados se enfrenten entre ellos en El Sardinero. 

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La victoria burgalesa mete presión a los tres equipos que abren la clasificación de Segunda División y complica las opciones del Sporting de Borja Jiménez de disputar el playoff de ascenso.

La escuadra gijonesa tomó el mando de la pelota en los instantes iniciales y, con una presión ordenada, dificultó la salida desde atrás del conjunto local, replegado y que controlaba los acercamientos del Sporting a su área sin pasar demasiados apuros.

A medida que avanzó el duelo, se equilibró la posesión, el Burgos dio un paso adelante, pero aun así se trató de una primera mitad sin mucho fútbol ni ocasiones claras.

El guion de la segunda parte cambió, ya que el conjunto de Luis Miguel Ramis apretó desde el inicio. De hecho, Fer Niño, el héroe del encuentro, avisó en el minuto 49, pero el portero Rubén Yáñez evitó el 1-0 con una gran estirada

El Sporting también rozó el gol con un disparo de Gaspar Campos que se estrelló en el poste. El duelo estaba más abierto, aunque con ligera superioridad de los locales.

Cuando el choque parecía destinado al empate, en el minuto 90+1, Fer Niño rompió la cintura a dos defensas dentro del área y superó a Rubén Yáñez con un gran remate.

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