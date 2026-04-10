José Luis Oltra posa sentado en los banquillos de El Alcoraz SD Huesca

El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, admitió que su equipo está en una situación crítica en la tabla y que necesita una reacción inmediata para poder soñar con la permanencia, que reconoce que es un "pequeño milagro", aunque el técnico valenciano se reconoce "creyente". Ensalzó las muchas virtudes del Dépor, contundente en las dos áreas, y pidió a la hinchada que acuda al Alcoraz a apoyar al equipo, entendiendo que pueda haber hartazgo en la grada.

Punto de inflexión. "El punto de inflexión real tiene que ser un resultado positivo, eso está claro, pero como nos cogemos a cualquier cosa, nos agarramos a esa forma de competir que le hemos dado continuidad con una buena semana de trabajo y ahora hay que traducirla en rendimiento y en resultados para que realmente se afiance todo lo que queremos que el equipo sea o puede llegar a ser".

Enfermería. "Liberto ha entrenado el jueves con normalidad y con buenas sensaciones, con lo cual en principio podemos recuperarlo para la convocatoria. Toni Abad creo que está en una situación similar, hay que valorar que la inactividad es mayor, lógicamente. Recuperamos a dos futbolistas. Son dos jugadores más a sumar. Que a mí me hagan tomar decisiones por lo menos libremente y meditando más, no por obligación. Óscar Sielva, Joaquín y Dani no han entrenado con el grupo".

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Afluencia en El Alcoraz. "La gente muchas veces no es consciente de lo importante que es para nosotros. Que venga, con buen talante, que anime. Yo no estoy para pedir nada, al contrario, no lo estoy haciendo. Simplemente hago una reflexión de la trascendencia que tienen las aficiones. Y en este caso la del Huesca por cómo es y por cómo ha apoyado históricamente al equipo y lo ha respaldado. Juntos somos más fuertes. A partir de ahí, los objetivos normalmente se suelen conseguir como locales. Y fuera, tú tienes que mejorar, y en nuestro caso mejorar mucho el rendimiento en los partidos que quedan. Así que el domingo jugamos en casa y tenemos que hacer valer ese factor campo para poder hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos".

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Rendimiento colectivo más importante que el individual. "El tema individual te condiciona ese funcionamiento colectivo, por supuesto. Pero lo importante es el colectivo y en eso estamos, intentar que el equipo sea más consistente, más contundente en las áreas. Los equipos necesitan poco para hacernos gol. Tenemos que mejorar en ese aspecto, en el defensivo, en no encajar o no encajar tanto para poder hacer buenos los goles que estamos marcando. Hasta ahora, en los cuatro partidos que he estado yo, el equipo ha conseguido marcar y eso es importante también. Se trata de buscar el equilibrio entre todos. Y en eso estamos, en intentar buscar ese equilibrio y los jugadores más apropiados para cada partido en función del rival. Del estado de ánimo, estado de forma propia y, sobre todo, nuestro modelo y nuestra manera de jugar que estamos intentando implementar aquí en el Huesca".

La importancia del liderazgo en el vestuario en un momento crítico. "Bueno, es un tema que se tira mucho de tópico. El líder muchas veces no es el capitán. El capitán normalmente se le elige porque es líder. Nosotros tenemos buenos capitanes, gente con trayectoria, con liderazgo dentro y fuera del campo y estoy contento. El tema de echar en falta liderazgo en un equipo creo que solamente lo notas o trasciende cuando no ganas. Cuando no ganas falta liderazgo, falta carácter, faltan muchas cosas porque probablemente falten muchas cosas, por eso no ganas. Pero creo que tenemos un grupo de gente muy maja en el vestuario. Ahora necesitamos que aparte de ser majos compitamos y compitamos como equipo y seamos buenos en eso, que es donde no lo estamos siendo".

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La mayor amenaza del Dépor. "Empezaría por destacar a su entrenador, al que conocéis bien. Creo que es un muy buen entrenador, es un muy buen gestor, muy exigente, y hace que sus equipos compitan. Tácticamente es muy bueno y cada partido lo plantea a su equipo, pero también teniendo en cuenta las virtudes y al rival, a nosotros evidentemente conoce el entorno, conoce esto, el equipo... Antonio es un fenómeno y aquí ha dejado un legado porque ha estado a un nivel muy alto todo lo que ha hecho el equipo cuando ha estado él. Ha hecho funcionar a muy buenos futbolistas, pero encontrar ese equilibrio y hacerles funcionar tiene mucho mérito. Teniendo buena materia prima, no digo que sea más sencillo, pero evidentemente ayuda y ellos tienen mucho talento, mucha calidad. Todos hablamos de un equipo combinativo que a la vez es vertical, no necesita muchos remates para conseguir gol, el rival necesita mucho para poder marcar, es decir, es contundente en las áreas, defiende bien y ataca bien en las áreas, que es donde se ganan y se pierden los partidos".

"Es un equipo con muchas virtudes, que tiene muchas variantes tácticas por ese trabajo del entrenador y los jugadores tienen talento. Uno de los futbolistas más determinantes de la categoría, Yeremay, ahora no está participando porque viene de lesión, no tiene continuidad desde el inicio y, sin embargo, el equipo está compitiendo bien porque los otros también son muy buenos y porque ese trabajo colectivo hace que se eche menos en falta. Tienen a Mella lesionado y casi nadie se acuerda, y también es un futbolista importantísimo. Tiene muchas alternativas en todas las posiciones, pero sobre todo un modelo difícil de combatir, de neutralizar, y que le hace ser el mejor visitante, un claro aspirante desde el inicio de la temporada al ascenso y que está compitiendo por algo tan importante como un ascenso directo. Seguro que va a ser uno de los que juega en el playoff y con muchas opciones de conseguir el objetivo. Tendremos que hacer otra vez un partido muy completo, muy bueno, como hicimos en la primera parte ante Las Palmas".

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Permanencia. "Tenemos que tener claro que cada año descienden cuatro, cada año ascienden tres, de Segunda a Primera, y no estás exento de tener un año bueno y ascender, como ha pasado y se ha disfrutado, y no estás exento de que te toque un año malo y descender, como también ha pasado en otro momento. Espero que este año, al final, todos estemos celebrando lo que podríamos llamar, si se da, casi un pequeño milagro. Pero yo creo en los milagros, por ser muy creyente, y para eso trabajo. Estoy convencido de que, empezando por ganar el domingo, que es lo único en lo que pienso, podemos hacer ese clic necesario para que el equipo gire, compita y mejore, y nos dé para lograr el objetivo".