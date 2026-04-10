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Rivales

José Alberto, técnico del Racing, más convencido que nunca del ascenso a Primera

"Viendo esta semana, tengo aún más claro que lo vamos a conseguir", afirma el entrenador del líder

Efe
10/04/2026 16:57
José Alberto (d) charla con Antonio Hidalgo durante el Racing-DéporTemporada 2025-2026Racing de Santander - Deportivo 2-1
José Alberto (d) charla con Antonio Hidalgo durante el Racing-DéporTemporada 2025-2026Racing de Santander - Deportivo 2-1
Fernando Fernández
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El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, ha asegurado este viernes que, viendo el día a día de esta semana de sus futbolistas tiene "aún más claro" que su equipo va a conseguir el objetivo del ascenso.

En rueda de prensa, el técnico asturiano ha afirmado que ve a su equipo más maduro ahora que hace cuatro semana, y ha pedido a la afición "tranquilidad y confiar en los jugadores".

Y es que, pese a esta mala dinámica que sufre el conjunto cántabro, con tan solo tres puntos de los últimos doce, José Alberto tiene claro que su equipo está "responsabilizado, sabiendo el escudo que defiende y mentalizado del objetivo que hay entre manos".

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Ha reconocido que la última derrota ante el Andorra (6-2) le ha dolido mucho al equipo por las formas. "Nos ha tocado el orgullo, el amor propio, no se puede olvidar tan fácilmente, hay que tenerlo presente para sacar el alma del equipo", ha dicho. Sin embargo, ha recordado que el Racing ya ha vivido momentos complicados a lo largo de la temporada y se ha levantado más fuerte, por lo que espera que sea así ante el Almería.

En este sentido, cree que ese "bofetón" tiene que ser un aliciente para afrontar lo que queda de temporada, aunque insiste en que todo el grupo está "ilusionado y positivo".

Momento más duro en el Racing

José Alberto ha señalado que, probablemente, está en el momento más difícil desde que está en el banquillo del Real Racing Club, aunque recuerda que el conjunto cántabro va líder y afronta estas últimas jornadas "en una situación extraordinaria" a nivel clasificatorio.

"Tenemos una ilusión terrible por lo que queda por delante. Un buen bofetón sirve para saber lo que tenemos que hacer como equipo, tenemos que volver a ser nosotros, un equipo ofensivo y valiente, y un equipo proactivo en vez de reactivo", ha incidido.

El entrenador racinguista ha puntualizado que es el momento de convencer a la afición del equipo que es, aunque ha advertido que el camino hacia el ascenso va a ser "muy duro".

Ha explicado que, aunque esta semana la afición ha visto "todo negro", espera que el domingo a las 23.00 horas, tras el partido frente al Almería, lo vea "blanco", aunque ha pedido equilibrio "tanto en la derrota como en la victoria". "Tenemos dos partidos en cinco días que nos pueden hacer ver todo de manera diferente", ha apostillado.

El Almería es un grandísimo equipo

Respecto al partido del domingo, en el que se enfrentan el primero y el segundo clasificado, José Alberto ha señalado que el conjunto de Joan Francesc Ferrer 'Rubí' es un "grandísimo equipo", que está "muy trabajado y tiene una calidad individual brutal".

De hecho, le cree capaz de manejar "muchos registros" y la capacidad de desequilibrar la balanza "con muy poco" por los futbolistas que tiene. "Va a ser un partido muy exigente, un partidazo, aunque sabemos lo que tenemos que hacer para conseguir los tres puntos", ha apostillado.

Se espera un encuentro que tenga diferentes alternativas dentro del propio partido, aunque tiene claro que cada conjunto va a intentar establecer su fútbol. De las bajas de su equipo, el entrenador verdiblanco ha avanzado que Mantilla es probable que no esté, aunque no lo descarta al cien por cien, de Facu González ha dicho que tiene que ver mañana su estado porque su lesión es en una zona "muy dolorosa", y Arana más de lo mismo, mañana se le valorará.

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