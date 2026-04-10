Funes, sobre la respuesta del CTA a la pena máxima en el Dépor-Málaga: "Ahora no sirve de nada que reconozcan el penalti"

Funes, en Riazor, durante el Dépor-Málaga (1-1) de esta campaña Quintana

Una semana después la polémica continúa sobre el partido entre el Dépor y el Málaga (1-1). Y es que todavía sigue levantando ampollas en el seno del cuadro malacitano la jugada de un posible derribo en el área de Lucas Noubi a Chupe. El último en pronunciarse ha sido el técnico del Málaga, Juanfran Funes, en la previa del duelo que le medirá este sábado a Las Palmas.

El preparador del cuadro boquerón fue claro y afirmó que, cuando se produjo la acción de Chupete en Riazor, fue rápidamente a hablar con el cuarto árbitro: "No queremos que nos den nada, pero tampoco que nos quiten. El otro día el CTA confirmó el penalti. Se lo comenté al cuarto árbitro, que el VAR lo tenía que revisar. Tenemos que respetar al colectivo, pero también tenemos herramientas para que el fútbol sea más justo. Si están esas herramientas, que se utilicen siempre, sobre todo en acciones dentro del área".

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Es cierto que en la siguiente jugada llegó el empate del Málaga, pero el sino pudo del partido puso ser otro. Por ello, Funes pidió en sala de prensa que ese tipo de situaciones sean analizadas antes de tomar una decisión que puede afectar a un equipo. "¿De qué nos sirve ahora que reconozcan que es penalti? Ahora no sirve de nada. No puedes entrar en el VAR en cada acción, pero en situaciones como esas… solo pedimos que se analice. Nos ha pasado más veces. Por lo menos que se revise. Confiamos en la honestidad de cada uno y en que se sea lo más justo posible", zanjó el técnico.

Una decisión que pudo cambiar el rumbo del partido en el minuto 76 y que pasó por alto el encargado el árbitro de la contienda disputada en Riazor, el manchego Arcediano Monescillo. A principios de esta semana en el espacio Tiempo de Revisión, el CTA expuso que el colegiado (asesorado por el VAR) debió haber decretado pena máxima en contra del Dépor.