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Rivales

Cuenta atrás para volver a ver a Lucas Pérez sobre el césped

El Cádiz da un paso más para poder contar con el delantero coruñés y ya está inscrito en LaLiga

Esther Durán
10/04/2026 13:13
Lucas Pérez, durante un entrenamiento
Lucas Pérez, durante un entrenamiento
Cádiz CF
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Lucas Pérez ya está inscrito en LaLiga y podría debutar esta temporada con el Cádiz el domingo en el duelo ante el Andorra en el Nuevo Mirandilla (18.30 horas). Tras varios días a la espera de completar todos los trámites, en los que el delantero se ejercitó a las órdenes de Sergio González, desde esta mañana ya está todo listo para que entre en convocatoria y podría tener este fin de semana sus primeros minutos en esta nueva etapa como cadista.

Lucas Pérez, inscrito en LaLiga
Lucas Pérez, inscrito en LaLiga
LaLiga

El regreso de Lucas a la que fue su casa durante las temporadas 2021-22 y 2022-23 se hizo oficial el pasado jueves. El coruñés llegó como agente libre en un momento delicado para el equipo amarillo, que atraviesa una mala racha de resultados y mira de reojo a la zona baja de la tabla, de la que le separan solo cuatro puntos. Sin competir desde mediados de marzo de 2025, el de Monelos afronta este reto como una oportunidad para regresar al fútbol profesional y, al mismo tiempo, convertirse en un refuerzo para el tramo final del curso y tratar de revertir una dinámica que ha llevado a su nuevo equipo a encadenar cuatro derrotas consecutivas.

Lucas Pérez durante su presentación como jugador del Cádiz

Lucas quiere reactivar al Cádiz: "Cuando llegué al Dépor estábamos en una situación similar, y con unión y trabajo logramos el objetivo"

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El último capítulo en la carrera de Lucas no ha sido sencillo. Tras su controvertida salida del Deportivo, recaló en el PSV Eindhoven, pero su paso por Países Bajos fue breve y apenas pudo disputar 16 minutos antes de verse apartado por una tuberculosis que le obligó a alejarse de los terrenos de juego. Ya recuperado, buscó destino durante el verano, llegando a ejercitarse con el Racing de Ferrol durante la pretemporada, el Rayo Majadahonda y un periodo de prueba con el Leganés. Finalmente, ha sido el Cádiz quien le ha abierto la puerta en el momento decisivo de la temporada.

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