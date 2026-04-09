Íñigo Sainz-Maza: "Nos toca demostrar que vamos a pelear el ascenso hasta el final"

Iñigo Sainz-Maza protege el balón durante el duelo entre el Zaragoza y el Racing de este curso LaLiga Hypermotion

El capitán del Real Racing Club, Íñigo Sainz-Maza, ha asegurado que, pese a la mala dinámica de su equipo, es momento de demostrar que los verdiblancos van a pelear el ascenso "hasta el final".

"Nos toca demostrar que vamos a pelear hasta el final y que lo vamos a conseguir. Hay que enganchar a la gente que tiene dudas y, si el ambiente de El Sardinero es como contra el Sporting, vamos a estar más cerca", ha dicho.

Sobre esas dudas que existen entre los aficionados, entiende que la gente compare esta temporada con otras, pero no está de acuerdo porque es "muy diferente tanto por los rivales como por las caras nuevas del vestuario".

Íñigo ha reconocido este miércoles, en rueda de prensa, que el Racing no estuvo a la altura el pasado domingo frente al Andorra (6-2), aunque vio al equipo a su llegada a Santander "bastante tocado y responsabilizado".

Sin embargo, ha visto a sus compañeros en el entrenamiento de este miércoles con otra mentalidad y energía, ya que están centrados únicamente en el enfrentamiento directo que tiene el domingo ante el Almería.

"Tenemos que tener una mentalidad ganadora y ser valientes contra el Almería, el equipo tiene el orgullo tocado y con el alma ardiente y hay que demostrarlo", ha apostillado.

El '6' racinguista ve como una clave no dejar aterrizar al conjunto andaluz para llevarse los tres puntos, y asegura que el equipo tiene "muchas ganas de domingo", ya que es el momento de "demostrar a la gente el orgullo, el alma y la fe" que ha venido demostrando durante las 34 jornadas.

Cree que el encuentro llega en un momento importante, puesto que pese a la mala dinámica es un partido "precioso" en su casa y ante un rival muy difícil, aunque ha señalado que el Racing está preparado.

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"El verse líder ha sido importante pese al mal momento, cualquier equipo se cambiaría por nosotros. El partido llega un momento en el que toca levantarse, es un partido muy importante y estamos confiados en que lo vamos a sacar. Solo pensamos en sacar los tres puntos porque tenemos capacidad y nivel de poder hacerlo", ha dicho.

Aun así, ha opinado que el partido frente al Almería "no va a ser definitivo", puesto que cree que si gana el Racing no va a estar el ascenso hecho, y si pierde no se van a perder las opciones.

Por otro lado, el capitán verdiblanco ha apuntado que se encuentra "bastante bien" de la lesión muscular que sufrió en Zaragoza, y ha avanzado que es una semana de testeo para ver las sensaciones y la evolución a lo largo de los días.

"Tuve pequeña molestia en Zaragoza y he seguido un proceso de recuperación. Las sensaciones han sido buenas y a ver si estoy disponible para el domingo frente al Almería", ha concluido Íñigo Sainz-Maza