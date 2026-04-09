El ex del Dépor Peru Nolaskoain: "Vernos cerca de la pomada da ilusión, pero hay que mantener la cabeza fría"

Peru Nolaskoain celebra su gol en el duelo ante el Andorra @SDEibar

El ex del Dépor Peru Nolaskoain admitió que en el seno del Eibar hay ilusión por el buen momento del equipo armero (octavo, con 54 puntos y a tres del playoff). El equipo suma, además, cuatro victorias seguidas. A pesar del contexto tan favorable, el pivote, reconvertido a central pidió calma en sala de prensa de cara a este tramo de la campaña. Este fin de semana visitan al Valladolid en Zorrilla.

El centrocampista instó a tener los pies en la tierra. "Creo que hay que ser conscientes de dónde venimos, de que hace cuatro meses parecíamos los peores del mundo. Ahora hay que darse cuenta de que hemos dado pasos y, dando esos pasos, hemos visto que han venido los resultados", indicó.

Aclaró, además, que el equipo había hecho autocrítica:"Hemos mejorado muchas facetas, hemos hablado internamente, hemos corregido ciertas cosas que no se podían permitir en la categoría y yo creo que hemos acertado al completo".

Asimismo, reconoció la importancia de errar poco para poder engancharse definitivamente arriba en la tabla. "Quedan ocho partidos y creo que no hay que cambiar nada, hay que subir incluso un poco más porque los equipos ahora van a subir. Estamos viendo que para estar ahí arriba hay que fallar muy poco porque los de arriba están fallando muy poco. Es una guerra bonita y creo que estamos preparados", comentó este jueves en sala de prensa.

Además, apeló a estar tranquilos, pese a la situación en la tabla y admitió que estaba ilusionado. "Hay que tomarlo con tranquilidad, pero el que diga que no mira la clasificación, creo que miente. Todo el mundo mira la clasificación en todas las jornadas. Verte cerca de los puestos de arriba da ilusión y creo que es bonito estar en la pomada a falta de ocho jornadas, estar un poco nervioso por los partidos. Es bonito y eso es por lo que se mueve el fútbol. Hemos estado muchos años, nos hemos llevado tortazos también, pero para llevarte esos tortazos tienes que estar en la pomada. Yo tengo ilusión", reconoció.