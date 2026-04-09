Asier Villalibre, del Racing, pide tranquilidad: "Seguimos arriba y estamos motivados"

Villalibre celebra un gol con el Racing de Santander esta campaña Real Racing Club

El delantero vizcaíno del Racing de Santander, Asier Villalibre, pide a la afición tranquilidad en base a que el equipo sigue líder de Segunda División, está motivado y los futbolistas se encuentran “contentos y felices”. “No veo preocupación”, subrayó el atacante de Gernika, cedido por el Deportivo Alavés, este jueves en rueda de prensa. El ‘12’ racinguista dijo que en Santander “siempre se escucha el runrún de lo ocurrido otras temporadas”, aunque no ve ningún parecido en esta ocasión.

El futbolista reconoció que siempre existe el miedo a no conseguir el ascenso, porque todo el mundo quiere triunfar. “Esto va a ser muy largo y vamos a pelearlo hasta la última jornada”, apuntó. Villalibre cree que hay que motivar al aficionado haciéndole ver que el Racing encabeza la tabla clasificatoria y destacó que el equipo está haciendo un gran trabajo, pese a la imagen mostrada ante el Andorra, Albacete y Zaragoza, “que han sido malos partidos”.

Íñigo Sainz-Maza: "Nos toca demostrar que vamos a pelear el ascenso hasta el final" Más información

El delantero explicó que la derrota ante el Andorra (6-2) está olvidada por una parte, pero por otra les sigue doliendo en el orgullo y hace al equipo tener “una motivación extra” para enfrentarse este domingo al Almería, segundo clasificado.“Fue un partido diferente, parecía que se iba a encarrilar bien, pero luego tuvimos un bajón que no sabemos a lo que se debe, fueron circunstancias del juego y que ellos estuvieron bien”, explicó el atacante racinguista. El futbolista avanzó que su entrenador, José Alberto López, les ha dicho que esa derrota tiene que tocarles el orgullo, pero que ya no se puede cambiar el resultado y debe afrontar lo que viene a continuación, la cita decisiva contra el Almería.

El Racing, un líder que se desangra en el peor momento Más información

Villalibre ve al equipo muy bien, siendo consciente de la situación y de la importancia del partido frente al Almería. El delantero vasco tiene claro que el partido ante el conjunto andaluz va a ser “muy duro”, porque el Almería tiene jugadores de mucha calidad, aunque ya consiguieron imponerse en el partido de la primera vuelta (2-3). El cuadro cántabro va a ir a por los tres puntos, como hace siempre, pero el atacante vasco reconoce que “el empate no es malo”.