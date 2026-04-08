El Huesca no gana desde el 15 de febrero

El capitán del Huesca, Jorge Pulido, se lamenta durante el duelo ante el Albacete LALIGA

“Vivo estas primeras jornadas como una decepción, como algo que no esperaba. Contra la Cultural me fui disgustado y contrariado. Si en los partidos en los que yo he estado hubiéramos competido así, no estaríamos así. No se ha logrado el efecto de cambio de entrenador que tuvimos el año pasado en Elda. Dije que sabía adónde venía; por mí, en el tiempo que esté, no va a quedar. Evidentemente, un punto de doce no es lo que esperábamos”.

Así de tajante se mostraba el entrenador del Huesca, José Luis Oltra —el tercero de la temporada— después de haber perdido el pasado fin de semana en el estadio Gran Canaria ante Las Palmas (2-1).

Ni siquiera la llegada del preparador valenciano ha servido para espolear a una plantilla que se ha olvidado de vencer. No en vano, el próximo rival deportivista en Liga no ha sido capaz de vencer desde el pasado 15 de febrero contra el Ceuta en el estadio de El Alcoraz (2-0).

Desde entonces el balance altoaragonés no invita en absoluto al optimismo, con dos encuentros empatados y seis perdidos. Los números de Oltra tampoco mejoran los de su predecesor en la banqueta, Jon Pérez Bolo; el técnico exdeportivista ha conquistado apenas un punto de doce, es decir, una igualada en cuatro jornadas.

La reciente mala serie de resultados para los azulgrana dio inicio en casa ante el Mirandés el 21 de febrero, en una contienda que finalizó con inesperada derrota (1-2) ante uno de los adversarios más discretos de la división de plata. Javi Hernández y Maras pusieron en ventaja a los jabatos, mientras que Enol, en el minuto 69, solo podía maquillar el revés.

En la tirada 28ª el conjunto aragonés rendía visita a un Valladolid en apuros, que lograba embolsarse los tres puntos en litigio gracias a un solitario tanto del brasileño Marcos André en el minuto 52.

Con posterioridad a este nuevo mazazo, el Huesca al menos arañaría un punto gracias a un insulso 0-0 frente al Albacete en territorio oscense. El puesto de Bolo corría serio peligro, con el equipo inmerso en los puestos de descenso.

La hiel de la derrota volvió a ser paladeada por la formación maña como visitante, concretamente en La Rosaleda, donde en un partido loco perdía por un abultado 5-3 que dejaba a las claras la falta de solidez visitante. La manita del Málaga le costaría la cabeza al míster Bolo, que sería reemplazado por un veterano como José Luis Oltra, que hasta el momento no está siendo capaz de hallar un punto de inflexión en la trayectoria liguera del equipo.

No en vano, su estreno coincidió con un nuevo varapalo a manos del Almería (1-3), para a continuación sucumbir también en Los Cármenes ante el Granada (4-2) con otro marcador escandaloso.

En sus dos apariciones más recientes, el cuadro de El Alcoraz rascó un punto contra otro rival en descenso como la Cultural Leonesa (1-1), para después volver a caer el pasado fin de semana en el estadio Gran Canaria (2-1).