Más curvas para el Málaga: pierde a Larrubia por una fractura para un tramo de calendario infernal

Quagliata presiona a Larrubia en el Deportivo-Málaga Quintana

En el fútbol, como en la vida, todo puede cambiar en un instante. Da igual todo lo que hayas hecho hasta el momento, porque nadie está a salvo de que un contratiempo inesperado amenace con llevarse el trabajo por delante. O, como sucede en el caso del Málaga y su carrera por el ascenso, varios contratiempos encadenados. El último es la lesión de David Larrubia, su gran estrella, que tendrá que parar varias semanas por una fractura en el escafoides de su pie izquierdo.

Así lo ha adelantado Málaga Hoy, que desvela además que el atacante lleva ya varias semanas jugando infiltrado para soportar el dolor. Pero después de su última aparición en Riazor, donde estuvo discreto, ha decidido parar y tratar de recuperarse para llegar en mejores condiciones al tramo final de temporada.

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Se le sigue complicando la carretera al equipo que dirige Funes, uno de los más en forma en Segunda en los últimos meses, pero que afronta en las próximas jornadas un calendario infernal lleno de duelos directos. Tras empatar con el Dépor, continuará con su Tourmalet recibiendo a Las Palmas, visitando al Almería, jugando contra el Castellón en La Rosaleda y desplazándose a Ipurua para enfrentarse al Eibar.

Tambíen sin Dani Lorenzo

Todo este carrusel lo afrontará el Málaga sin David Larrubia, que esta temporada se ha consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría. Es el que más regates intenta por encima de Yeremay y también el segundo máximo goleador del conjunto malaguista con nueve tantos.

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Este golpe llega además días después de conocer que Funes tampoco podrá contar con otro de sus puntales para este tramo decisivo. Porque el centrocampista Dani Lorenzo también se ha caído por una lesión muscular y estará cerca de un mes de baja. A estas dos lesiones, con futbolistas indiscutibles y que superan los 2.000 minutos de juego, se une la de Carlos Dotor de finales de marzo por una luxación en el hombro. Tres ausencias que ponen en riesgo la brillante temporada del conjunto blanquiazul.